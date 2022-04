Der Photovoltaik-Solarpark Eisenstorf ist das erste Gesamtsystem in Deutschland, das vollständig aus Photovoltaik-Modulen und Unterkonstruktion von Trina Solar besteht.

Trina Solar hat das erste FixOrigin-Montagesystem in Kombination mit Hochleistungs-Solarmodulen nach Deutschland geliefert. Die PV-Module und das Photovoltaik-Montagesystem bilden das Rückgrat des Solarparks Eisenstorf in der bayerischen Gemeinde Otzing. Dieser Solarpark ist ein neues Solarkraftwerk des EPC-Entwicklers Solea AG.

Das Kraftwerk wird Solarstrom in das lokale Netz einspeisen und damit die Abhängigkeit von anderen Energieformen verringern. Trina Solar hat mehr als 13.000 seiner monokristallinen PV-Module mit einer Gesamtleistung von 6 MW an Solea geliefert, um damit den Solarpark zu bestücken. Trina Solar lieferte auch ein komplettes FixOrigin-Montagesystem mit fester Neigung für diese Module. Es ist der erste Einsatz dieser neu eingeführten Montagesysteme in Deutschland.

FixOrigin ist kompatibel mit großformatigen Photovoltaik-Modulen bis zu 670 Watt Leistung. Seine strukturelle Stabilität haben laut Hersteller umfassenden Windkanaltests bestätigt. Das System ist für eine schnelle und einfache Installation ausgelegt und bietet gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Kompatibilität mit verschiedenen Fundamentlösungen. FixOrigin wurde für bifaziale großformatige PV-Module optimiert und minimiert die rückseitige Abschattung.

„Trina Solar ist einer der wichtigsten Lieferanten von Solarmodulen für Solea. In der Vergangenheit haben wir unsere eigenen Gestellsysteme für die Montage der Module entwickelt. In Zukunft wollen wir jedoch größere Projekte in Angriff nehmen, und die Herstellung eigener Systeme wäre in dieser Größenordnung ineffizient“, sagt Georg Sterner, Finanzvorstand der Solea AG

Die Fertigstellung des Solarparks Eisenstorf ist für den 1. Mai 2022 geplant. Nach seiner Inbetriebnahme wird er schätzungsweise 6.600 MWh saubere Energie pro Jahr erzeugen. Die Solea AG und Trina Solar haben in der Vergangenheit bereits bei Projekten wie dem Solarpark Rotthalmünster mit einer Leistung von 11,5 MW und dem Solarpark Pilling mit 2,5 MW zusammengearbeitet.

Erst kürzlich hatte Trina Solar ein neues Photovoltaik-Module für Dachanlagen vorgestellt.

21.4.2022 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH