Eon errichtet am Produktionsstandort Seingbouse von AGC Glass Europe eine ORC-Anlage mit 1,3 MW und ein Solarkraftwerk mit 2,7 MW Leistung. Der Strom soll einen großen Teil des Bedarfs des Standorts decken.

Abwärme ist die weltweit größte ungenutzte Energiequelle. Rund die Hälfte der in der Industrie genutzten Wärme geht verloren. Sie geht verloren, obwohl sie kostbar ist. Der Glasofen ist das Herzstück im Glasherstellungsprozesses. Er arbeitet bei hohen Temperaturen von über 1.000 Grad Celsius. Etwa 30 Prozent der für den Produktionsprozess benötigten Wärme gehen am Ende im Rauchgas verloren und blieben bisher ungenutzt. Eon und AGC Glass Europe wollen das ändern. Am Produktionsstandort von AGC in Seingbouse wird diese Wärme zukünftig genutzt, um Strom zu erzeugen. Dafür installiert Eon eine ORC-Anlage mit einer Leistung von 1,3 MW. ORC steht für Organic Rankine Cycle.

Eon ergänzt ORC-Anlage mit Solarkraftwerk

Um zusätzlich CO 2 zu sparen, errichtet Eon auf dem Werksgelände ein Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Leistung von 2,7 MW. Es soll auf insgesamt 27.000 Quadratmetern erneuerbaren Strom erzeugen. Mithilfe beider Anlagen liefert Eon ab 2023 jährlich rund zehn Gigawattstunden grünen Strom. Den Strom produziert man vollständig auf dem Gelände von AGC und deckt damit einen großen Teil des Bedarfs des Standorts. Rund 595 Tonnen CO 2 spart AGC dadurch jährlich ein.

Im Rahmen des Projekts haben beide Partner einen Stromliefervertrag (PPA) geschlossen. Eon produziert den grünen Strom und verkauft ihn langfristig zu Festpreisen an AGC. Dadurch wird der Standort in Seingbouse weitgehend unabhängig von volatilen Energiemärkten. Eon finanziert das Projekt, das zusätzlich durch die französische Regierung gefördert wird.

„Unser Werk ist mit einer Jahresproduktion von 240.000 Tonnen Flachglas eine der größeren Produktionslinien von AGC für den Bausektor. Unser Ziel ist es, bis 2030 unsere Treibhausgasemissionen um 30 Prozent und unseren Energieverbrauch um 20 Prozent zu senken. Um dies zu erreichen, arbeiten wir kontinuierlich daran, die Umweltleistung unserer Produktionsstandorte zu verbessern“, sagt Marc Bartheld, Werksleiter bei AGC in Seingbouse.

Die Eon ORC-Anlage fördert der Staat im Rahmen des französischen Konjunkturprogramms „France Relance“. Das von der Energieagentur ADEME durchgeführte Programm unterstützt Projekte zur Dekarbonisierung der französischen Industrie.

Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben Eon und AGC Glass Europe bereits seit 2019 Energieeffizienzprojekte an Produktionsstandorten in verschiedenen europäischen Ländern umgesetzt. Zukünftig ist der Bau weiterer Photovoltaik-Anlagen mit bis zu 20 Megawatt (MW) Leistung in Ungarn und Tschechien geplant.

22.4.2022 | Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH