Kiwigrid: Energiemanager vernetzt PV, Speicher und mehr

Kiwigrid präsentiert einen neuen Energiemanager, der die Integration von verschiedenen Verbrauchern und Erzeugern leistet. Er verspricht auch eine einfache Installation.

Kiwigrid bringt einen neuen Energiemanager auf den Markt. Mit dem Damit will Kiwigrid zwei der großen Herausforderungen der Energiewende begegnen. Zum einen geht es darum, bis 2030 allein in Europa über 100 Millionen PV-Anlagen, Stromspeicher, Ladestationen und Wärmepumpen miteinander zu vernetzen und intelligent zu steuern. Zum anderen begegnet das Unternehmen so knappen Installationskapazitäten aufgrund des Fachkräftemangels und der rapide steigenden Nachfrage. Deshalb müsse die Installation so unkompliziert und schnell wie möglich sein. Beide Aufgaben will Kiwigrids neues Gateway “Energy Manager VoyagerX” lösen.

PV, Speicher, Wallboxen, Wärmepumpen

Der Energy Manager VoyagerX ist ein kompaktes Gateway für Energiemanagement. Es vernetzt ferner PV-Anlagen, Stromspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen herstellerunabhängig zu einem sektorgekoppelten System. Es fungiert als Schnittstelle zwischen den Energieanlagen und der Energy-IoT-Plattform KiwiOS. Der VoyagerX sammelt die Gerätedaten, die in der Kiwigrid-Plattform für Überwachungs-, Analyse oder Fernwartungszwecke aufbereitet werden. Im Gegenzug nimmt der VoyagerX Befehle und Fahrpläne entgegen, um die Energiegeräte nach verschiedenen Optimierungszielen zu steuern. Dazu gehören unter anderem die Erhöhung des Eigenverbrauchs des selbst erzeugten Sonnenstroms, die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und eine Reduktion der Stromrechnung, indem möglichst viel Verbrauch in Zeiten verschoben wird, in denen der Strompreis im Tagesverlauf am niedrigsten ist.

Im VoyagerX stecken elf Jahre Expertise und Erfahrung in der Entwicklung und dem stabilen Betrieb einer herstellerunabhängigen Energy-IoT-Plattform für über 25 internationale Kunden wie E.ON, Solarwatt, BayWa r.e. und LG Electronics. Über dieses Partnernetzwerk ist Kiwigrids bisheriges Gateway bereits über 20.000 mal in ganz Europa installiert und vernetzt dabei über 200.000 PV-Anlagen, Energiespeicher, Wallboxen, Wärmepumpen, Zähler und Industriesensoren von über 50 Geräteherstellern.

25.4.2022 | Quelle: Kiwigrid | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH