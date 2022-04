IBC Solar erweitert Photovoltaik-Montagesystem fürs Schrägdach

Flexibilität bei der Rahmenhöhe, ein Klicksystem für Mikrowechselrichter und ein noch flexiblerer Formziegel sollen die Montage einfacher und schneller machen.

Der Photovoltaik-Systemanbieter IBC Solar erweitert sein Schrägdach-Montagesystem TopFix 200 um weitere Bauelemente. Hinzu kommen die erste höhenverstellbare Außenklemme G3 Vario, die Schnellbefestigung für Mikrowechselrichter TopFix 200 Fast Click der optimierte Blechformziegel Mammut Form S+. Alle Komponenten sind eigens an das Gesamtsystem angepasst. Die Neuheiten im Montagesystem sollen die Photovoltaik-Installation auf dem Schrägdach noch einfacher und flexibler machen.

Die Außenklemme G3 Vario eignet sich für alle Modulrahmenhöhen von 30 bis 40 mm. Bisher mussten Installationsbetriebe dafür unterschiedlichen Klemmen einsetzen. Sie mussten also ihre Lagerhaltung beziehungsweise Bestellungen genauer planen. Der Verstellmechanismus soll leicht und intuitiv zu handhaben sein. Das ermögliche eine zügige Montage, ohne den Modulrahmen zu beschädigen, verspricht IBC Solar.

Die Blechformziegel Mammut Form S+ sind Dachhaken und Formziegel in Einem. Sie lassen sich direkt in die Dachkonstruktion integrieren. Neu ist hier eine kürzere Schraube. Mit dieser soll es möglich sein, den Formziegel auch bei Aufsparrendämmungen zu verwenden. Dabei wird direkt in die Lattung geschraubt. Die Kombination von Haken und Ziegel erspart das aufwändige und riskante Zuschneiden von Dachziegeln, um die Haken einzupassen. Es spart somit Zeit und Geld bei der Modulmontage und erhöht die Stabilität der gesamten Anlage.

Auch der Trend zu Mikrowechselrichtern direkt am Modul schlägt sich in einer Montage-Neuheit bei IBC Solar wieder. Das System Topfix 200 Fast Click lässt sich zunächst an den Mikrowechselrichtern – zum Beispiel von Enphase – vormontieren. Später klickt man ihn einfach in die Profilschiene ein. Das geht ganz ohne Werkzeug. Laut IBC Solar ist der neue Fast Click mit fast allen Trägerprofilen aus der Reihe Topfix 200 kompatibel.

IBC Solar wird die Neuheiten auf der Intersolar vorstellen, die in diesem Jahr erstmals wieder wie gewohnt im Mai stattfindet.

