Solarwatt integiert Wallbox von Alfen in sein Photovoltaik-System

Das Dresdner Unternehmen Solarwatt hat eine Kooperation mit dem niederländischen Energiekonzern und Wallbox-Anbieter Alfen geschlossen.

Alfen ist nun der dritte Wallbox-Hersteller, dessen Geräte sich in die Photovoltaik-Systeme von Solarwatt einbinden lassen. Bereits im Sortiment sind Ladelösungen von Webasto und Keba. Nach eigenen Angaben ist Solarwatt der einzige Hersteller in Deutschland, der die Wallboxen von Alfen in sein Energiemanagement für private Photovoltaikanlagen einbeziehen kann.

Alle Ladelösungen von Alfen sind mit dem Solarwatt Manager flex kompatibel. Sie lassen sich in das jeweilige Heimenergiemanagementsystem (HEMS) einbinden. Der Energiemanager können steuert dann alle Energieflüsse im System. Kund:innen können dies in einer App verfolgen und kontrollieren.

Ein weiteres Feature will Solarwatt nutzen, sobald es von Alfen verfügbar ist. Ab einem Solarstrom-Überschuss von 1,4 kW soll es eine integrierte Phasenumschaltung geben. Diese Neuigkeit soll bei bereits installierten Anlagen nachträglich per Software-Update erfolgen.

Durch die Phasenumschaltung sollen sich auch kleine Mengen „überschüssigen“ Solarstroms für das Laden des E-Autos nutzen lassen. Das steigere den Eigenverbrauch von Photovoltaik-Strom und senke so die Kosten für den Ladestrom.

Wallbox Navigator von Solarwatt hilft bei der Auswahl des richtigen Geräts

Zum Sortiment von Alfen gehören Wallboxen in verschiedenen Größen. Die S-Line mit 11 kW ist zum Beispiel ausreichend für die typischen Fahrzeuge und Ladeprofile im heimischen Umfeld.

Die Pro-Line-Wallboxen stellen bis zu 22 kW Ladeleistung bereit. Sie sind mit einem (Single) oder zwei Anschlüssen (Double) erhältlich. Konzipiert sind sie standardmäßig für nicht-öffentliche Ladepunkte. Sie verfügen über eine MID-Zertifizierung (englisch: Measuring Instruments Directive). Damit lassen sich Ladevorgänge gesetzeskonform gegenüber Arbeitnehmern oder dem Energieversorger abrechnen. Wer die Pro-Line-Wallboxen für öffentliche Ladepunkte nutzen will, kann auf eine eichrechtskonforme Variante zurückgreifen.

Um die richtige Wallbox zu finden, gibt es den Solarwatt Wallbox navigator. In diesen lassen sich die jeweiligen Anforderungen eingeben. Der Algorithmus schlägt dann eine passende Ladelösung vor. “Das Laden mit sauberem Solarstrom darf für E-Auto-Besitzer keine Hürde, sondern muss die einzig richtige Lösung sein. Dafür wollen auch wir unseren Teil beitragen und die Kopplung beider Sektoren so einfach wie möglich gestalten”, sagt Peter Bachmann.

Elektroautos mit eigenem Solarstrom zu laden, wird immer gängiger. Dementsprechend gibt es auch immer neue Lösungen für diese Anwendung.

29.4.2022 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH