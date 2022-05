Australien: 550 MW Photovoltaik- und 400 MW Batterie-Leistung geplant

Auf Weideland in New South Wales soll bis 2025 eines der größten Solarprojekte Australiens entstehen.

Das australische Erneuerbare-Energien Unternehmen Maoneng plant einen „Energy Hub“ im Bundesstaat New South Wales. Wenn man die 550 MW Photovoltaik-Leistung und die 400 MW Batterieleistung kombiniert, soll dieser zeitweise bis zu 1 GW direkt ins Übertragungsnetz von Australien speisen können. Geplant ist, den Batteriespeicher mit einer Kapazität von 1.600 MWh gezielt zu nutzen, um auf den nationalen Strommarkt, den regionalen Bedarf sowie Anforderungen zur Netzstabilität zu reagieren.

Der Energy Hub soll in der Nähe des Ortes Merriwa entstehen, etwa 180 km nordwestlich von der an der australischen Ostküste gelegenen Stadt Newcastle. Der nächste Verfahrensschritt ist ein Erschließungsantrag beim NSW Department of Planning, Industry and Environment. Das Land wird laut Maoneng hauptsächlich als Weideland genutzt. Die Auswirkungen auf die umliegende Gemeinde würden sich voraussichtlich weitgehend auf die Bauarbeiten und die Verkehrsregelung auf den örtlichen Straßen beschränken.

Sobald die Genehmigung erteilt sei, werde der Bau des Solarparks und der Batterie voraussichtlich 18 Monate dauern, heißt es in einer Pressemitteilung von Maoneng. In der Hochphase des Baus sollen bis zu 500 Vollzeitarbeitsplätze entstehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechnet Maoneng mit der Fertigstellung des Projekts im Jahr 2025. Während der 35-jährigen Laufzeit des Projekts würden bis zu 20 ständige Mitarbeiter für den Betrieb benötigt.

Photovoltaik-Module sollen einachsig nachgeführt werden

Bisher plant das Unternehmen, die Photovoltaik-Anlage auf einer Fläche von 780 Hektar zu errichten. Dafür sollen etwa 1,3 Millionen PV-Module zum Einsatz kommen, montiert auf einachsigen Nachführsystemen. Ein neues Umspannwerk soll die Verbindung zur 500-kV-Übertragungsleitung von TransGrid schaffen, die im Süden des Geländes verläuft. „Wir haben uns bewusst für einen Standort entschieden, der über eine gute Anbindung an das bestehende Stromnetz verfügt und die vorhandene Infrastruktur effizient nutzt“, sagt Morris Zhou, Mitbegründer und CEO von Maoneng.

Das Photovoltaik-Portfolio von Maoneng umfasst bisher knapp 300 MW Leistung aus der Sunraysia Solar Farm in New South Wales und dem Mugga Lane Solar Park im Australia Capital Territory, einem kleinen Bundesstaat rund um die Hauptstadt Canberra. Die Pipeline des Unternehmens für Batteriespeicher-Projekte in ganz Australien betrage 1.800 MWh.

„Der Merriwa Energy Hub wäre einer der größten Knotenpunkte für erneuerbare Energien im Land, und obwohl wir noch ganz am Anfang stehen, gehen wir davon aus, dass der Bauprozess Hunderte von direkten und indirekten Arbeitsplätzen schaffen wird, sowie bedeutende Investitionen in Gemeinden, die eine Abkehr von fossilen Brennstoffen erleben.

In Australien sind derzeit auch weitere große Photovoltaik-Projekte in Planung, ebenso wie ein Solarthermisches Kraftwerk. Typisch ist dabei die Kombination mit Speichertechnologien.

04.05.2022 | Quelle: Maoneng | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH