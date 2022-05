Einhundert: Mieterstrom-Contracting und PV-Finanzierung

Die Einhundert Energie GmbH erweitert Mieterstromlösungen für die Wohnungswirtschaft. Das Unternehmen baut die PV-Anlage auf eigenes Risiko auf das gepachtete Dach.

Der Mieterstromanbieter Einhundert Energie GmbH bietet neuerdings standardisiert Mieterstrom im Dachpachtmodell inklusive PV-Finanzierung an. Wie das Unternehmen aus Köln mitteilte, erleichtert das Modell Immobilienunternehmen und Projektentwicklern in ihren Gebäuden Mieterstromanlagen anzubieten, ohne dabei in die PV-Anlagen investieren zu müssen.

Mit der Dachpacht bietet die Einhundert Energie GmbH ab sofort ein Komplettpaket an. Das Unternehmen übernimmt nicht nur wie in anderen Produktmodellen die energiewirtschaftliche Abwicklung, digitale Zählertechnik, Betreuung und Abrechnung der Mieterstromkunden. Zusätzlich zählen auch die technischen Prozesse rund um Installation und Anschluss sowie Bau und Wartung der Solaranlage zum Angebot.

Pacht des Daches

Einhundert pachtet dabei das Dach vom Eigentümer und finanziert die Anlage über eine eigens dafür vorgesehene Investmentgesellschaft. Für Eigentümer fallen dabei in der Regel keine Investitionskosten und kein Planungsaufwand an. „Mieterstrom im Dachpachtmodell ist für uns die perfekte Lösung.“ Das sagt Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführer der Rheinwohnungsbau, die dieses Jahr mit Einhundert ihr erstes Mieterstromprojekt mit über 150 Gebäuden startet. „Wir haben keinen Aufwand, da Einhundert alles für uns übernimmt: von der Planung über Bau und Installation der PV-Anlage bis hin zur Mieterstromabwicklung mit unseren Mietern.“

Das Modell bietet eine skalierbare Mieterstromlösung für große Projektentwickler und Wohnungsunternehmen. Das Risiko der Investition sowie steigende Materialkosten, der die Baubranche momentan begegnet, liegen somit komplett beim Mieterstromanbieter Einhundert. „Mit dem Dachpachtmodell antworten wir auf die starke Anfrage nach einem Rundum-sorglos Paket. So können Projektentwickler und Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft unsere digitale Mieterstromlösung ohne Aufwand und Investitionskosten nutzen und sich selber auf ihr Kerngeschäft, das Bauen und Planen von Gebäuden fokussieren.“, erklärt Dr. Ernesto Garnier, CEO & Founder von Einhundert.

Unabhängig durch solaren Mieterstrom

Insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Situation in der Ukraine dürfte Mieterstrom nochmals relevanter werden: Dadurch steigt die Autarkie des Gebäudes, Eigentümer und Mieter sind unabhängiger vom Netzstrom und damit von den äußerst volatilen Strompreisen. Solarer Mieterstrom wird dort genutzt, wo es auch produziert wird, und ist gleichzeitig günstiger als normaler Netzstrom.

Solarer Mieterstrom ist durch die Visualisierung von Energieflüssen in Neubau- und Sanierungsprojekten auf die Erfüllung der Energieeffizienzpflichten und Primärenergie anrechenbar. Nicht zuletzt wertet eine solare Mieterstromanlage die Immobilie nachhaltig auf und trägt maßgeblich zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks von Immobilienunternehmen bei.

05.05.2022 | Quelle: Einhundert Energie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH