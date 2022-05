Mit der Ladelösung SMA EV Charger Business können Betriebe bis zu 20 Ladepunkte vernetzen und ihren Fuhrpark aus E-Autos vorrangig mit eigenem Photovoltaik-Strom beladen.

Auf der Intersolar Europe 2022 stellt die SMA Solar Technology AG die neue Ladelösung SMA EV Charger Business vor. Sie soll Betrieben mit Fuhrparks oder Flotten die Umstellung auf CO 2 -neutrale Mobilität ermöglichen. Der EV Charger Business sorgt dafür, dass man E-Fahrzeuge mit Solarstrom lädt, wenn grüner Strom aus der firmeneigenen Photovoltaik-Anlage zur Verfügung steht. Kombiniert mit dem Data Manager M powered by ennexOS vernetzt die Ladelösung bis zu 20 Ladepunkte. SMA Energy System Business sind dann die Ladevorgänge aufeinander abgestimmt.

„Mit unserer neuen Ladelösung ermöglichen wir Betrieben den Aufbau einer nachhaltigen E-Ladeinfrastruktur für PKW-Fahrzeugflotten und leichte E-Nutzfahrzeuge“, sagt Nick Morbach, Executive Vice President Business Unit Commercial & Industrial and E-Mobility bei SMA. „Unternehmen mit einem eigenen Solarsystem stellen so sicher, dass immer die maximal verfügbare Menge an kostengünstigem und CO 2 -neutralem Solarstrom für die Ladevorgänge genutzt wird.“

SMA EV Charger Business als Wallbox oder als Ladesäule erhältlich

Der SMA EV Charger Business lädt mit zweimal bis zu 22 kW Leistung. Man kann ihn als Wallbox oder zusammen mit einer Stele als Ladesäule installieren. Zudem verfügt er wahlweise über zwei Ladekabel oder über zwei Steckdosen für das Laden von Elektrofahrzeugen. In Kombination mit dem Data Manager M kann man die Ladelösung für ein übersichtliches Monitoring aller Ladevorgänge in das Sunny Portal einbinden. Die ebenfalls über SMA erhältliche coneva SmartBox Compact ermöglicht zusammen mit der Ladelösung, dass man auf Wunsch vorwiegend Strom aus der eigenen Solaranlage zum Laden der Fahrzeuge nutzen kann. Und das für bis zu 20 Fahrzeuge. RFID- und OCPP-Schnittstellen machen die flexible Einbindung in ein bestehendes Backend möglich. Beispielsweise für die Abrechnung von Ladevorgängen. Eine eichrechts-konforme Version des SMA EV Charger Business für den deutschen Markt ermöglicht zukünftig die kilowattstundengenaue Leistungsabrechnung.

Die neue Ladelösung ist ab dem dritten Quartal 2022 zunächst in Deutschland bestellbar. Ab dem vierten Quartal ist sie dann auch verfügbar. Weitere europäische Länder werden kurzfristig folgen.

11.5.2022 | Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH