In Unternehmen und Organisationen findet sich eine zunehmend komplexe energetische Situation. Zu den Verbrauchern in der Produktion oder im Gebäude kommen immer häufiger eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie eigenerzeugter Strom. Meist aus einer Photovoltaik-Anlage. Die intelligente Steuerung von Lastgruppen, Erzeugungsanlagen und Energiespeichern wird damit immer wichtiger. Ein dynamisches Lastmanagement von Econ Solutions ermöglicht dies mit einer Kombination aus einem kompakten und einfach zu installierenden Controller und einer Reihe an Services, die Unternehmen bei ihrem optimierten Lastmanagement unterstützen.

Der Maximum Controller Econ Peak unterstützt zahlreiche Stromzähler, Wallboxen und Ladesäulen sowie Energieerzeugungs- und Speicheranlagen, sodass er als Stand-alone-Gerät in praktisch jeder Systemkonfiguration einsetzbar ist. Die angeschlossenen Geräte werden dynamisch nach der aktuellen Verbrauchssituation der gesamten Liegenschaft, des Gebäudes oder Gebäudeteils gesteuert. Der Lastabwurf basiert auf einer vorausschauenden Berechnung. So verhindert der Econ Peak Lastspitzen und Strafzahlungen für zu viel eingespeisten Strom, entweder indem die Leistung der PV-Anlage gedrosselt wird oder indem beispielsweise ein Kältespeicher angeschaltet wird, wenn überschüssige Energie vorhanden ist.

Dynamisches Lastmanagement mit Momentanwert-Überwachung

Die Momentanwert-Überwachung stellt sicher, dass man die maximale Anschlussleistung nicht überschreitet. Hoch- und Niedertarifzeiten lassen sich dynamisch mit individuellen Zeitschemata abbilden. Neben dem Strom- kann der Econ Peak auch den Gasverbrauch steuern. Durch Software-Upgrades und zusätzliche Unterstationen lässt er sich jederzeit flexibel um zusätzliche Verbraucher oder Features erweitern. Damit eignet sich der Econ Peak für Unternehmen und Betriebe, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Hotels und Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe und Ladeparks.

Die Serviceleistungen sorgen für ein optimiertes Lastmanagement. Bei der Projektierung analysieren die Experten von Econ Solutions die energetische Situation und erstellen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Somit zeigen sie die Verbraucher mit dem größten Potenzial auf und untersuchen, welche Lastspitzen sich vermeiden lassen. Weitere Services sind die Einrichtung und Inbetriebnahme, außerdem die Programmierung für komplexere Aufgaben. Dazu gehören beispielsweise Ampelschaltungen, individuelle Zeitschaltuhren und komplexere Logiken, wie eine temperaturabhängige Steuerung, die Priorisierung bestimmter Verbraucher und ähnliches. So entsteht ein auf die individuelle Situation maßgeschneidertes Lastmanagement, das Lastspitzen und die Überlastung einzelner Phasen verhindert und den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie optimiert. Das soll Kosten sparen und die Betriebssicherheit und die Energieeffizienz erhöhen.

