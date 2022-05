Wirtschaftsministerium legt Arbeitsplan Energieeffizienz vor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den Arbeitsplan Energieeffizienz vorgelegt. Er soll die Effizienz unter anderem von Gebäuden verbessern helfen.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat den angekündigten Arbeitsplan für Energieeffizienz veröffentlicht. Es soll unter anderem die Standards im Neubau erhöhen und dafür sorgen, dass Solardächer zur Regel werden. Auch der Ausbau von Wärmenetzen steht im Fokus. Für die Förderung dieser Netze rechnet das Ministerium kurzfristig auch mit einer beihilferechtlichen Genehmigung aus Brüssel.

Der Arbeitsplan für mehr Energieeffizienz definiert Schritte und Maßnahmen, um mehr Energie einzusparen und die Energieeffizienz zu erhöhen. Er enthält ferner eine Maßnahmenkatalog mit finanziellen Anreizen und Förderung, aber auch Anpassungen des regulatorischen Rahmens. Die einzelnen Maßnahmen und Instrumente sind mit Zeitplänen unterlegt.

„Wir setzen derzeit alle Hebel in Bewegung, um unabhängiger von russischer Energie zu werden“, sagte dazu Wirtschaftsminister Robert Habeck. „Der günstigste und effizienteste Beitrag zu mehr Unabhängigkeit ist weniger Energieverbrauch. Das ist für den Klimaschutz dringend nötig und es hilft auch, angesichts der horrenden Preisen für die fossilen Energien den Kostendruck zu senken – und der ist ja gerade für Familien, die wenig verdienen, enorm. Und auch für Betriebe sind die Preise eine Belastung. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, die Energieeffizienz zu stärken – mit Förderung und Anreizen, mit dem richtigen Rahmen und Informationen.“

„Wir wissen dabei, wie dick das Brett ist“, so Habeck weiter. Ziel sei bislang, den Endenergieverbrauch bis 2030 um 24 Prozent zu senken. Geschafft habe Deutschland in zehn Jahren aber gerade mal zwei Prozent. „Wir brauchen also mehr Tempo und Konsequenz.“

17.5.2022 | Quelle: BMWK | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH