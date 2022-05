Dach-PV: Solarstrom für Chemiepark Linz und Borealis

Der Chemiekonzern Borealis setzt Solarstrom ein, um den Betrieb von Anlagen im Chemiepark Linz zu unterstützten. Das PV-Kraftwerk verfügt über 1 Megawatt Leistung.

Die österreichische Verbund hat eine PV-Dachanlage realisiert, die Solarstrom für den Chemiepark Linz und das Chemieunternehmen Borealis liefern soll. Die gemeinsam errichtete neue Aufdach-PV-Anlage weist ferner eine Modulfläche von 4.794 m² auf. Sie zählt damit zu den zehn größten Anlagen ihrer Art in Oberösterreich.



Die Bauarbeiten waren ferner innerhalb von rund sechs Wochen abgeschlossen. Danach lief der Pilotbetrieb zur Optimierung der Performance der neuen PV-Anlage Anfang Mai 2022 an. Die Anlage, die im Verlauf dieses Monats voll in Betrieb gehen soll, wird einen Leistungsoutput von rund 1 Megawattpeak (MWp) generieren. Sie wird dabei rund 1 Gigawattstunde (GWh) Strom beisteuern. Der Solarstrom soll Borealis-Anlagen im Chemiepark Linz versorgen. Damit sei das Unternehmen in der Lage, die jährlichen CO 2 -Emissionen des Standorts um 350 Tonnen pro Jahr zu senken.



„Die neue PV-Anlage in Linz ist eine willkommene Ergänzung unseres Portfolios an Energie- und Klimamaßnahmen“. Das sagte Thomas Gangl, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Borealis. Diese zielten darauf ab, den Anteil erneuerbarer Energien am Produktionsenergiemix zu steigern. „Wie schon unser erstes PV-Projekt, das Teile unseres Betriebs in Monza, Italien, mit Strom versorgt, ergänzt auch diese Anlage die zahlreichen Stromabnahmeverträge, die wir in den letzten Monaten abgeschlossen haben.“ Dabei gehe es um erneuerbare Energie aus Windparks für Borealis-Produktionsbetriebe in Finnland, Schweden und Belgien. „Wir nehmen damit in Verbindung mit der Beschaffung nachhaltiger Energie weiter Fahrt auf.“



„Die beste und wahrscheinlich einzige Chance, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffimporten zu reduzieren, den hohen Energiepreisen entgegenzuwirken und unsere Klimaziele zu erreichen, ist der massive und rasche Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung sowie die Neustrukturierung unseres gesamten Stromsystems“, erklärt Verbund-Geschäftsführer Michael Strugl. „Gemeinsam mit Partnern wie Borealis steuern wir so auf eine saubere und sichere Energiezukunft zu.“

18.5.2022 | Quelle: Verbund | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH