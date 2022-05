Skeleton und ZPUE wollen Bremsenergie von Zügen speichern

Foto: beeboys / stock.adobe.com Skeleton will mit Superkondensatoren die Bremsenergie einfahrender Züge einsammeln und zur Beschleunigung der Züge bei der Abfahrt einsetzen.

Die in Sachsen produzierende Firma Skeleton will in Polen mit Superkondensatoren an Bahnsteigen die Bremsenergie von Züge gewinnen und nutzbar machen. Dafür kooperiert sie mit dem polnischen Elektronikhaus ZPUE.

Der Superkondensator-Spezialist Skeleton Technologies und Polens größter Elektronikhersteller, ZPUE, wollen die Bremsenergie von Zügen nutzen. Deshalb kooperieren sie für Energiespeicherungen an Bahnhöfen und Netzstabilitätsanwendungen. Wie die Unternehmen zudem mitteilten, ist die Installation der dafür notwendigen Superkondensatoren zwischen 2023 bis 2025 geplant. Insgesamt haben die Projekte einen kommerziellen Wert von mehr als 30 Mio. €. Die beiden Unternehmen haben darüber nun eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die aus Estland stammende Firma Skeleton unterhält ferner im sächsischen Großröhrsdorf eine Fertigung für die Kondensatoren. Durch den Einsatz von Superkondensatoren an Bahnsteigen wollen Skeleton und ZPUE die sonst verlorengehende Bremsenergie von Zügen speichern. Diese könne dann wieder unmittelbar zur erneuten Beschleunigung der Züge zum Einsatz kommen. Das geplante Volumen an Kondensatoren könne eine jährlichen Leistung von bis zu 200 Megawatt (MW) auffangen. Zusätzlich soll Skeleton 160 MW Speicher für Netzstabilitätsanwendungen zur Verfügung stellen. Möglich machen das Superkondensatoren, die mit ihrer langen Lebensdauer und hoher Leistung den bisher von Lithium-Ionen-Batterien dominierten Markt ergänzen. „Polen durchläuft derzeit einen bedeutenden Wandel, um seinen Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen und um seine Klimaziele zu erreichen.“ Das sagte Tony Moberg, Sales Director von Skeleton. Dafür gelte es, die gesamte Energiespeicherinfrastruktur anzupassen. „Die Absichtserklärung ist der richtige Schritt um gemeinsam mit ZPUE den Aufbau dieser Infrastruktur voranzutreiben“. Polen sei ferner einer der am schnellsten wachsenden Märkte für die Superkondensatorlösungen. Daneben prüfen Skeleton und ZPUE weitere gemeinsame Projekte auf dem nordeuropäischen Markt, in welchem beide Unternehmen bereits aktiv sind. 18.5.2022 | Quelle: Skeleton | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH