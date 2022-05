Solar-Start-Up Zolar erhält 100 Millionen Euro Finanzierung

Die digitale Solarplattform Zolar steht vor einer Expansion. Das Start-Up aus Berlin hat eine millionenschwere Finanzierung durch internationale Investoren erhalten.

Das Berliner Solar-Start-Up Zolar hat eine Finanzierung über 100 Millionen Euro erhalten. Wie das Unternehmen mitteilten, führen US-Investor Energy Impact Partners und GIC, der Staatsfond von Singapur die so genannte Series C-Finanzierungsrunde an. Ferner beteiligen sich die bestehenden Investoren Inven Capital, Heartcore Capital, Statkraft Ventures und Pirate Impact Capital.

Mit dem neuen Eigenkapital will das Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringen. Die App zolar Compass werde dafür unter anderem um ein Energiemanagement-System inklusive eines dynamischen Stromtarifs erweitert. Das soll dazu beitragen, die Solarstromversorgung von Eigenheimbesitzenden intelligent zu steuern. Außerdem im Fokus: Energieunabhängigkeit und Kostenersparnis zu maximieren. Die App erkennt beispielsweise den günstigsten Zeitpunkt für das Laden eines E-Autos und startet den Ladevorgang automatisch. Alex Melzer, CEO von Zolar, erläutert: „Unser Ziel ist es, bis 2030 zehn Millionen Haushalte in Europa entweder mit einer Solaranlage oder mit erneuerbarer Energie zu versorgen.“

Die Finanzierung dient ferner dazu, das Zolar Partnernetzwerk von aktuell 500 lokalen Handwerksbetrieben bis 2025 auf 3000 Partner auszubauen. „Mit unserer digitalen Plattform können sich unsere Partnerbetriebe auf das fokussieren, was sie am besten können: die Installation. Wir übernehmen für sie alle Prozesse wie Auftragsvermittlung, Planung und Abrechnung“, so CEO Melzer. Noch in diesem Jahr startet das Unternehmen mit der Eröffnung eines eigenen Schulungszentrums eine Ausbildungsoffensive. Sie soll helfen, mehr Fachkräfte im qualifizierten Schnellverfahren für die Energiewende auszubilden.

„Zolar hilft Hausbesitzern, ihren CO 2 -Fußabdruck deutlich zu reduzieren“, sagt Choo Yong Cheen, Chief Investment Officer of Private Equity bei GIC. „Das ist entscheidend für die globalen Aktivitäten zur Dekarbonisierung.“

Alex Melzer und Gregor Loukidis haben 2016 die zolar GmbH in Berlin gegründet. zolar ist eine digitale Plattform für individuelle Solarlösungen.

19.5.2022 | Quelle: zolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH