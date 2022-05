Auf dem Kühlsee in Iffezheim soll eine schwimmende Solaranlage entstehen. Die Investoren haben das Projekt dem Gemeinderat vorgestellt, der jetzt das Genehmigungsverfahren anstoßen muss. Wenn alles gut läuft, können die Bauarbeiten ab Sommer 2023 starten.

Ein Pachtvertrag ist die Grundlage für das neue, ambitionierte Floating-PV-Projekt der Erdgas Südwest GmbH. Die geplante schwimmende Solaranlage soll eine Gesamtleistung von bis zu 6 MW haben. Damit ist sie größer, als die auf dem Schmaloer See in NRW geplante Anlage. In dem neuen Projekt arbeitet der regionale Energiedienstleister mit den Stadtwerken Baden-Baden zusammen. Diese erwerben einen Teil der Anlage und beliefern das Kieswerk EKS Eugen Kühl und Söhne GmbH & Co. KG mit grünem Strom. Mit dem verbleibenden Anteil der Floating-PV-Anlage versorgt die Erdgas Südwest die Kronimus AG Betonsteinwerke in direkter Nachbarschaft.

Schwimmende Solaranlage liefert Energie, wo sie gebraucht wird

„Baggerseen sind optimal geeignet, um darauf Solarkraftwerke zu schaffen. Sie stehen in keiner Flächenkonkurrenz und liefern genau dann grünen Strom, wenn die Kies- und Betonsteinwerke ihn für den Betrieb ihrer Maschinen, Baggern und Förderbändern benötigen“, sagt Boris Heller, Projektverantwortlicher bei der Erdgas Südwest. Durch diese in Deutschland noch ungewöhnliche Herangehensweise wollen doe Projektpartner die energieintensive Branche bei der Reduktion ihres CO 2 -Fußabdrucks unterstützen. Auch Flora und Fauna bleiben unbeeinträchtigt. Ein gesondertes Umweltgutachten stellt das bei jedem Projekt sicher. „Wir investieren mit der schwimmenden Solaranlage weiter in die nachhaltige ökologische Zukunft und treiben so die Energiewende in Baden-Baden voran. Sie ist ein großer Schritt hin zur Erfüllung der Vorgaben nach dem Klimaschutzkonzept der Stadt Baden-Baden“, sagt Helmut Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Baden-Baden.

„Die bereits realisierten Vorhaben der Erdgas Südwest entlang der Rheinschiene haben uns überzeugt“, sagt Christiane Ritter, Geschäftsführerin im Kieswerk Kühl. „Der grüne Solarstrom reduziert nachweislich Energiekosten und spart erheblich Emissionen ein.“ Auch Martin Kronimus, Vorstandsvorsitzender der Kronimus AG Betonsteinwerke, freut sich auf die Umsetzung der Photovoltaik-Anlage: „Uns ist wichtig, auf dem Weg zur CO 2 -neutralen Produktion durch den erneuerbaren und regionalen Strom der schwimmendenden PV-Anlage unsere CO 2 -Bilanz zu verbessern. Wir wollen technisch sinnvoll vor Ort investieren und keine Zertifikate aus fremden Ländern kaufen.“

24.5.2022 | Quelle: Erdgas Südwest GmbH, Stadtwerke Baden-Baden | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH