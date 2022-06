Photovoltaik-Markt 2022: 200.000 neue Batterie-Speicher und 2,5 GW PV-Leistung bis 20 kW

Das Bonner Marktforschungsunternehmen EUPD Research rechnet für 2022 mit einem fortgesetzten Boom bei den kleinen Photovoltaik-Anlagen.

Dabei betrachtet EUPD besonders das Segment der Photovoltaik-Kleinanlagen bis 20 kW. Hier rechnen die Bonner für 2022 mit 2,5 GW neuer Photovoltaik-Leistung und 200.000 Batterie-Heimspeichern im Markt.

Damit werden die Rekordwerte vom Vorjahr noch einmal getoppt. Im Jahr 2021 gingen in dieser Größenklasse 1,8 GW Photovoltaik-Leistung und 155.000 neue Batterie-Heimspeicher mit einer Kapazität von 1,5 GWh ans Netz. EUPD sieht das Wachstum weiterhin fast vollständig in der Größenklasse zwischen 10 und 20 kW. Insbesondere im Leistungsbereich von 10 bis 15 kW könnten mehr als doppelt so viele neue Photovoltaik-Anlagen installiert werden wie im Vorjahr. Laut EUPD Research ist die durchschnittliche Leistung von Photovoltaik-Anlagen im Kleinanlagensegment im Jahr 2021 gewachsen. Damit stieg auch die Zahl der Anlagen, die mit einem Batterie-Speicher ausgestattet wird.

In Summe waren laut EUPD Ende 2021 rund 467 Batterie-Heimspeicher in Deutschland installiert. Etwa 87 Prozent der Stromspeicher würden in Kombination mit einer PV-Anlage angeschafft. Für das Jahr 2024 rechnet EUPD damit, dass mehr als eine Million dezentrale Batterie-Speicher in Deutschland am Netz sein werden.

Vier Hersteller decken drei Viertel der Batterie-Heimspeicher ab

Getrieben sei der Speichermarkt von „positiven Rahmenbedingungen“ und den wachsenden Installationszahlen in der Photovoltaik. Bisher halten sich dabei vor allem vier etablierte Hersteller an der Spitze. Diese sind BYD, sonnen, Senec und E3/DC (eine Marke der Hager Energy). Sie decken zusammen etwa drei Viertel des Marktes ab. Beim Ranking zueinander kommt es darauf an, ob man die Speicherkapazität oder die Zahl der Systeme betrachtet. So sind die Batterie-Systeme von E3/DC deutlich größer als die von Wettbewerbern. Daher landet E3/DC bei der Kapazität auf Platz drei, bei der Zahl der Systeme aber auf Platz vier. Für die Berechnung der Marktanteile für Heimspeicher legt EUPD Research eine Anbieterbefragung, Installateurs- und Endkundenbefragungen sowie ergänzende Recherchen zugrunde. Dabei gehen die Marktforscher davon aus, dass bei Anbietern mit vornehmlich dreistufigem Vertrieb 15 Prozent der Speicher im Jahr 2021 noch im Verkaufsprozess oder im Lager befinden. Sie wurden nach dieser Kalkulation also noch nicht installiert.

01.06.2022