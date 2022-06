RheinEnergie nimmt Photovoltaik-Freiflächenanlage in Bayern in Betrieb

Der Kölner Energieversorger hat eine 19-MW-Solarpark in Betrieb genommen. Bis 2035 will das Unternehmen seine Wasser-, Strom- und Wärme-Versorgung klimaneutral umbauen.

Dafür baut sich die RheinEnergie ein eigenes Erneuerbare- Energien-Portfolio auf, das vor allem aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen besteht. Die RheinEnergie Solar, eine 100%ige Tochter der RheinEnergie AG, hat nun ihre bislang größte Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen.

Der im bayerischen Hemau gelegene Solarpark erstreckt sich auf einer Fläche von fast 20 Fußballfeldern. Er hat eine Leistung von rund 19 MW. Die Bauarbeiten dazu fanden im Winterhalbjahr 2021/2022 statt.

Erste Photovoltaik-Anlage von RheinEnergie mit Innovationsausschreibung

Für die RheinEnergie markiert der neue Solarpark die erste erfolgreiche Teilnahme an einer Innovationsausschreibung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Für einen Teil des eingespeisten Stroms erhält die RheinEnergie eine fixe statt einer gleitenden Marktprämie. Damit kann die RheinEnergie den Strom unter wettbewerblichen Bedingungen vermarkten.

„Der Solarpark in Hemau ist für uns ein Meilenstein beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Er wird mit seiner installierten Leitung von fast 19 Megawatt unser bisheriges Photovoltaik-Portfolio auf einen Schlag deutlich erhöhen,“ sagt Ulrich Bemmann (RheinEnergie). In der Jahresbilanz reicht die Solarenergie, um alle Menschen in Hemau mit Strom zu versorgen.

Inklusive des neuen Solarparks betreibt die RheinEnergie deutschlandweit 28 Photovoltaik-Anlagen auf Frei- und Dachflächen. Die installierten Leistung summiert sich auf rund 58 MW. Hinzu kommen 26 Windparks mit insgesamt 107 Anlagen und einer anteilig installierten Leistung von mehr als 172 MW. Bilanziell kann RheinEnergie damit rund 113.000 Haushalte mit selbst erzeugtem Ökostrom beliefern.

Auch der Stadtwerke-Verbund Trianel hat bereits Projekte über die Innovationsausschreibung umgesetzt.

03.06.2022 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH