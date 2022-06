Sonnen kauft Photovoltaik-Großhandel in Spanien

Nach Italien, Australien, Großbritannien und den USA hat sonnen nun auch in Spanien eine eigenen Geschäftseinheit.

Der Solarspeicher- und Systemanbieter sonnen hat das spanische Unternehmen Webatt Energía gekauft. Dabei handelt es sich nach Angaben von sonnen um eines der führenden Handelshäuser für Photovoltaik- und Stromspeicher-Lösungen in Spanien. Die Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen und haben gemeinsam zahlreiche Projekte am spanischen Markt umgesetzt. „Die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit WEBATT ENERGÍA hat uns den direkten Eintritt in den spanischen Markt erleichtert“, sagt Oliver Koch, CEO von sonnen. Neben Spanien ist sonnen bereits mit eigenen Niederlassungen in Italien, Australien, Großbritannien und den USA vertreten.

Sonnen rechnet mit starkem Wachstum in Spanien

Nach der Übernahme will sonnen den Vertrieb von Webatt Energía weiter ausbauen. “Unsere Vision von sauberer und bezahlbarer Energie können wir nur dann erreichen, wenn unsere Produkte und Dienstleistungen überall zum Einsatz kommen. Das Erschließen neuer Märkte gehört daher schon immer fest zu unserer Wachstumsstrategie“, so Koch. Die Organisationsstruktur von Webatt Energía will sonnen hingegen beibehalten.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Sie soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Mit der Übernahme wird die Geschäftseinheit als sonnen Spanien firmieren.

Spanien habe sich zu einem der größten Märkte für erneuerbare Energien in Europa entwickelt. Im Jahr 2021 seien insgesamt 3,8 GW an neu installierter PV-Leistung hinzugekommen. Das einzige europäische Land mit noch höherem Zubau in diesem Zeitraum war Deutschland (5,3 GW).

Die Strompreise schwanken in Spanien seit einigen Monaten stark. Der aktuelle Endkundenpreis in Spanien beträgt derzeit rund 34 Cent/kWh (PVPC-Durchschnitt von Januar bis April einschließlich Steuern). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies über 200 % mehr. Das macht Photovoltaik-Anlagen für den Eigenverbrauch in Kombination mit Speichern in Spanien besonders interessant. Auch die hohe Sonneneinstrahlung ist ein Vorteil. „Speziell in Spanien sehen wir für die nächsten Jahre erhebliches Wachstumspotenzial“, sagt Koch.

Eines der gemeinsamen Projekte ist ein Photovoltaik-Batterie-System im Camping-Ressort „La Ballena Alegre“ (Der fröhliche Wal) an der Costa Brava. Das Projekt hat den European Solar Prize sowie den ADAC-Camping-Award erhalten.

Neben den dezentralen Solarsystemen erleben in Spanien auch große Photovoltaik-Projekte und Solarthermische Kraftwerke einen Boom.

03.06.2022 | Quelle: sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH