Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land zum 1. Mai 2022 bekanntgegeben. Die ausgeschriebene Menge wurde dabei nicht erreicht.

Die Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land zum Gebotstermin 1. Mai waren nach zwei überzeichneten Runden erstmals wieder unterzeichnet, so dass jedes zulässige Gebot einen Zuschlag erlangen konnte. Das Ausschreibungsvolumen war wie in der vorherigen Runde nicht von der Bundesnetzagentur gekürzt worden, da eine drohende Unterzeichnung anhand der vorliegenden Informationen vorab nicht zu erwarten war.

Zuschlagswert für Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land gestiegen

Bei einer ausgeschriebenen Menge von 1.320 MW wurden 116 Gebote mit einem Volumen von 947 MW eingereicht. Somit konnte die Bundesnetzagentur 114 Gebote mit einem Umfang von 931 MW bezuschlagen. Die Gebotswerte der bezuschlagten Gebote reichen von 5,44 ct/kWh bis 5,88 ct/kWh. Der mengengewichtete, durchschnittliche Zuschlagswert liegt bei 5,85 ct/kWh und damit nur knapp unter dem Höchstpreis von 5,88 ct/kWh. Im Gegensatz zur Vorrunde ist der mengengewichtete, durchschnittliche Zuschlagswert damit gestiegen (Vorrunde: 5,76 ct/kWh).

Schleswig-Holstein, NRW und Niedersachsen vorn

Regional betrachtet entfielen die größten Zuschlags-Volumina für Windenergie auf Gebote für Standorte in Schleswig-Holstein (224 MW, 36 Zuschläge), Nordrhein-Westfalen (198 MW, 22 Zuschläge) und Niedersachsen (178 MW, 17 Zuschläge). Die Bundesnetzagentur musste lediglich zwei Gebote wegen Formfehlern vom Verfahren ausschließen.

Weitere Informationen zu den Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter diesem Link zu finden. Die Veröffentlichungen der aktualisierten Gebotsrundenstatistiken werden in Kürze erfolgen. Außerdem findet die nächste Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land am 1. September 2022 statt.

7.6.2022 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH