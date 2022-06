Mit 32,65 % für ein leichtes und flexibles Solarmodul hat Sharp einen Rekordwirkungsgrad erzielt. Es basiert auf einer Dreifach-Verbund-Solarzelle und ist vor allem für die fahrzeugintegrierte Photovoltaik (VIPV) gedacht.

Die Sharp Corporation hat mit einem leichten, flexiblen Photovoltaik-Modul einen Wirkungsgrad von 32,65 % erreicht. Das ist einer Untersuchung von Sharp zufolge der bislang weltweit höchste erreichte Umwandlungswirkungsgrad für ein derartiges Solarmodul. Das Unternehmen hat es im Rahmen des von der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) verwalteten Projekts entwickelt. Der Wirkungsgrad des neuen PV-Moduls übertrifft den eines ähnlichen Sharp-Moduls, das man im Rahmen eines früheren NEDO-Projekts im Jahr 2016 entwickelt hat. Dieses erreichte einen Wirkungsgrad von 31,17 %, was Sharp zufolge damals ein Weltrekord war. Eine kleinere Dreifach-Verbund-Solarzelle mit einer Fläche von 1,047 Quadratzentimetern erreichte im April 2013 sogar eine Umwandlungseffizienz von 37,9 %.

Das neue Prototyp-Solarmodul basiert auf einem Dreifach-Verbunddesign. Dabei verwendet die Dreifach-Verbund-Solarzelle von Sharp eine geschützte Struktur. Sie umfasst drei Fotoabsorptionsschichten mit Indium-Gallium-Arsenid als unterster Schicht. Somit kann sie das Sonnenlicht effizient in Strom umwandeln. Die neuen Photovoltaik-Module mit einer Größe von etwa 29 mal 34 Zentimetern (965 Quadratzentimeter) sind groß genug, um sie kommerziell zu nutzen. Zudem wiegen sie nur etwa 56 Gramm (0,58 Kilogramm pro Quadratmeter).

Dreifach-Verbund-Solarzelle zur Fahrzeugintegration

Damit ist die Dreifach-Verbund-Solarzelle dank ihrer Struktur, bei der die Solarzelle zwischen zwei Folienschichten eingebettet ist, sowohl leicht als auch flexibel. Daher erwartet Sharp, dass man das neue Photovoltaik-Modul in einer Vielzahl von Fahrzeugen einsetzen wird. Denn die Anwendung in der fahrzeugintegrierten Photovoltaik (VIPV) erfordert eine hohe Effizienz und eine leichte Konstruktion.

Sharp wird die Forschung und Entwicklung von effizienteren und kostengünstigeren Solarmodulen fortsetzen, um sie unter anderem in Elektrofahrzeugen und in der Luft- und Raumfahrt einzusetzen. Das Design soll dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen zu reduzieren. Dem Bereich der integrierten Photovoltaik insgesamt schreiben Wissenschaftler:innen ein großes Entwicklungspotenzial zu.

