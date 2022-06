Die Getec Mieterstrom GmbH setzt Mieterstrommodelle mit Photovoltaik und Blockheizkraftwerken um. Mieter zahlen nur den Betrag pro Monat für den Strom, den sie tatsächlich verbraucht haben.

Das Anfang des Jahres von Getec und Einhundert gegründete Joint Venture Getec Mieterstrom GmbH zum gezielten Ausbau von Mieterstromprojekten nimmt Fahrt auf. Bereits 100 Wohnungen konnten im Mai in Norderstedt, Hamburg und Horneburg mit günstigem, sauberem und vor Ort produziertem grünen Strom versorgt werden. Bis Ende des Jahres sollen weitere rund 1.200 Wohnungen hinzukommen. Eine Größenordnung, die einer CO 2 -Einsparung von 1.000 Tonnen im Jahr entspricht.

Die Getec Mieterstrom GmbH soll Mieterstrommodelle aus Photovoltaik und Blockheizkraftwerken (BHKW) in Quartieren von Kunden der Getec voranbringen. Einhundert übernimmt dabei die Mieterkommunikation sowie die Abwicklung der Endkunden und stellt Software und digitale Services zur Verfügung. Einen weiteren Vorteil soll die gleichzeitige Verbauung von digital ablesbaren Smart Metern bieten. Damit werden Verbrauchsdaten tagesaktuell auf der Software-Plattform dargestellt. Das bietet Endkunden maximale Transparenz der Verbräuche, Stromkosten und der Solarquote im Strommix. Die Abschlagslogik entfällt, so dass die Mieter nur den Betrag pro Monat zahlen, den sie tatsächlich verbraucht haben. Wenn die Sonne nicht scheint, wird automatisch Ökostrom aus dem Netz nachgeliefert.

Getec Mieterstrom: Neue Projekte in der Hamburger Hafencity

„Die Dekarbonisierung des Gebäudebestands ist eine zentrale Herausforderung für das Gelingen der Energiewende. Wir sehen es als unsere Mission, unsere Kunden auf diesem Weg zu unterstützen. Die Versorgung von Mietern und Gebäudetechnik mit lokal erzeugtem Strom setzt genau hier an. Im Juni stehen bereits zusätzliche 100 Wohnungen in der Hamburger Hafencity auf dem Plan, weitere große Projekte in Berlin und Mönchengladbach folgen. Unsere eigenen umfassenden Erfahrungen im Bereich von Mieterstromlösungen aus BHKW mit über 1.700 Kunden in 20 Quartieren und die besondere Expertise von Einhundert bilden eine ideale Kombination – für unsere Kunden und für unsere Umwelt“, sagt Thomas Stephanblome, Plattform CEO der Getec Plattform Deutschland.

„Unsere digitale Software-Lösung für Mieterstrom hilft unseren Partnern wie der Getec dabei, Mieterstrom skalierbar und effizient auszurollen“, sagt Ernesto Garnier, CEO und Gründer von Einhundert. „Durch unsere digitalen Prozesse und Smart Meter-Lösung können Bewohner und Gebäudetechnik großflächig mit lokal erzeugtem Strom versorgt werden.“

8.6.2022 | Quelle: Einhundert Energie GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH