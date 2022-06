Im Mai sind die Strompreise an der Börse im Vergleich zum April leicht angestiegen. Damit erhöhten sich auch die Monatsmarktwerte Solar und Wind.

Der Monatsmarktwert Solar befindet sich auf Zickzack-Kurs, denn dem Rückgang im April folgte im Mai 2022 wieder ein Zuwachs. Aktuell liegt er bei 15,132 Cent je Kilowattstunde (kWh). Im Vormonat hatte er noch 14,566 Cent je kWh betragen. Das geht aus den Daten hervor, die die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen.

Marktwert Solar steigt mit Spotmarkt

Damit folgt der Monatsmarktwert Solar dem Spotmarktpreis an der Strombörse, der im Mai 2022 ebenfalls anstieg. Laut den Daten der Übertragungsnetzbetreiber betrug der Spotmarktpreis im Mai 17,748 Cent je kWh. Auch die Marktwerte für die Windenergie zogen wieder an. Bei der Windenergie auf See waren es im April noch 13,353 Cent je kWh, im Mai dann 14,024 Cent je kWh. Bei der Windenergie an Land kletterte der Marktwert von 12,703 Cent je kWh im April auf 13,242 Cent je kWh im Mai.

Der solare Marktwert ist für alle PV-Anlagen relevant, die das EEG noch fördert. Er gibt die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Das Grundprinzip dabei: Liegt dieser Marktwert tiefer als die EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Das war zuletzt nicht mehr nötig. Die Monatswerte sind seit September 2021 zweistellig und übertreffen damit die EEG-Förderhöhe.

Der Jahresmarktwert hatte 2021 mit 7,55 Cent je kWh einen Höchststand erreicht.

8.6.2022 | Quelle: Netztransparenz.de | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH