Svea Solar will Photovoltaik-Solarparks in europäischen Ländern realisieren. Dafür investiert der Investmentmanager Carval 100 Millionen Euro in das schwedische Photovoltaik-Unternehmen.

Zu Beginn des Jahres hatte Svea Solar bereits die Investmentfirma Altor als Investor gewonnen. Auch Altor investiert 100 Millionen Euro in Svea Solar. Die neue Investition durch Carval soll nun direkt in die Entwicklung und Realisierung von Photovoltaik-Solarparks durch Svea Solar in Europa fließen.

Versorgung mit PV-Anlagen und Speichern in Deutschland ausgebaut

Die Investitionen durch Altor und Carval kommen nach Ansicht des Unternehmens zum rechten Zeitpunkt. Am 22. Mai hat die Europäische Kommission eine neue Solarstrategie vorgelegt. Denn sie will den Übergang zu erneuerbaren Energien und die Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl beschleunigen. Die neue Strategie verweist auf die Dringlichkeit, mit der die Politik Privathaushalte zur Anschaffung von Solaranlagen motiviert.

In diesem Jahr sind die Anfragen bei Svea Solar dem Unternehmen zufolge im Vergleich zum Vorjahr bereits um das 3,5-fache gestiegen. Die Svea Solar Deutschland GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die Wartezeiten trotz der rasant steigenden Nachfrage so gering wie möglich zu halten – bei gleichbleibender Qualität. Dazu setzt das Unternehmen auf einen schnellen Ausbau. Mit der Kapitalinvestition kann weiteres qualifiziertes Fachpersonal eingestellt werden, das den kompletten Service aus einer Hand anbietet.

Svea Solar plant Expansion bei Photovoltaik-Solarparks

Svea Solar hat in den letzten Jahren aktiv an der Entwicklung und dem Bau von Photovoltaik-Solarparks mitgewirkt. Das Unternehmen war an der Errichtung von mehr als der Hälfte, der bisher in Schweden gebauten Solarkraftwerke beteiligt. Nun wird das Unternehmen auch in andere europäische Länder expandieren, wobei Zypern das erste sein wird.

„Durch den Bau von Solarparks für Versorgungsunternehmen können wir die Solarenergie in großem Umfang nutzen und einen wesentlichen Beitrag zum Energiesystem leisten. Die Partnerschaft mit Carval wird uns die Kraft geben, eigene Projekte zu bauen und unsere starke Position in Schweden zu halten, während wir gleichzeitig in andere europäische Länder expandieren“, sagt Erik Martinson, CEO und Mitbegründer von Svea Solar.

10.6.2022 | Quelle: Svea Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH