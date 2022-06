Die insolvente Enyway GmbH hat per Crowdinvesting knapp 2,5 Millionen Euro von Privatpersonen für nachhaltige Projekte eingesammelt. Wiwin übernimmt nun die Betreuung dieser Kund:innen.

Die Investmentplattform Wiwin übernimmt einen Teil der Kund:innen der insolventen Enyway GmbH. Das Hamburger Unternehmen war vorrangig als Ökostromanbieter tätig. Rund 1.000 Privatpersonen haben darüber hinaus in den vergangenen Jahren über Enyway per Crowdinvesting knapp 2,5 Millionen Euro in nachhaltige Projekte investiert. Wiwin übernimmt nun die Betreuung dieser Kund:innen, wie Prokurist Jonas Klose erklärt: „Für die Anlegerinnen und Anleger ändert sich durch die Übernahme nichts. Die Zins- und Tilgungszahlungen werden bis zum Ende der jeweiligen Projekte über uns getätigt. Wir führen die aktuell laufenden Projekte professionell zu Ende.”

Enyway ist eine Ausgründung der LichtBlick SE, die aber vollkommen eigenständig agierte. Aufgrund des zunehmenden Preisdrucks an den Strommärkten musste der Hamburger Anbieter Ende 2021 Insolvenz anmelden. Die Darlehen der Crowdinvesting-Emissionen waren von der Insolvenz nicht betroffen, da Enyway hier lediglich als vermittelnde Plattform aufgetreten ist. Der ehemalige Enyway-CTO Andreas Rieckhoff freut sich, dass die rund 1.000 Kund:innen der Enyway GmbH zukünftig von Wiwin betreut werden: „Wiwin ist eine sehr erfahrene Investmentplattform mit viel Know-how und professionellen Prozessen. Unsere Anlegerinnen und Anleger sind dort in besten Händen.”

Die Investmentplattform Wiwin hat bisher rund 75 Crowdinvestings erfolgreich durchgeführt. Im Zuge dessen hat das Unternehmen mehr als 120 Millionen Euro an Projektinhaber:innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an nachhaltige Start-ups vermittelt. Aktuell investieren über Wiwin etwa 11.000 Privatpersonen in die grünen Projekte und Unternehmen. Die Integration der rund 1.000 Enyway-Kund:innen soll laut Jonas Klose in den kommenden Wochen final abgeschlossen werden.

15.6.2022 | Quelle: Wiwin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH