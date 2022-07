E.on-Wallbox kaufen im Elektronik-Markt

Ein Schritt auf dem Weg zum Consumer-Produkt ist es, wenn Technologien auf den gewohnten Einkaufswegen erhältlich sind. Wallboxen von E.on kann man künfig bei Elektronik-Ketten beziehen.

Das Energieunternehmen E.on und MediaMarktSaturn Deutschland haben eine Kooperation für das Geschäft mit den Wallboxen geschlossen. Die Wallbox soll künftig in ausgewählten Filialen der Elektronik-Markt-Ketten erhältlich sein. So kann man sich die Wallbox vor dem Kauf selbst anschauen und sich beraten lassen – wenn man das denn dort will.

Um die Installation kümmert sich dann auf Wunsch E.on. Das ist zwar etwas komplexer als bei einer Waschmaschine, doch mit einer automatisierten Checkliste lässt sich auch für die Installation der Wallbox direkt im Elektronikmarkt ein individuelles Angebot erstellen. Dabei werden zum Beispiel die Wohn- und Parksituation abgefragt.

E.on kümmert sich nach der Beauftragung dann um die komplette Installation. Dazu gehören die Elektroarbeiten an der Wallbox ebenso wie notwendige Zuleitungen. Auch in den Online-Shops von Mediamarkt und Saturn sind die Wallboxen erhältlich.

„Die Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn ermöglicht es uns, noch mehr Menschen vor Ort von den Vorteilen der Elektromobilität zu überzeugen und Ladelösungen ‚zum Anfassen‘ zu präsentieren. Unser Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden den Umstieg auf die E-Mobilität so einfach wie möglich machen“, sagt Christoph Ebert, Geschäftsführer der E.on Drive Deutschland.

Einen ähnlichen Weg hat schon vor längerem Ikea eingeschlagen und sich mit dem schwedischen Solarunternehmen Svea Solar zusammengetan.

