Industrie mit Positionspapier für CSP in Deutschland

Die konzentrierte Solarthermie hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende zu leisten. Dazu hat der Verband DCSP ein Positionspapier vorgelegt.

Der DCSP hat ein Positionspapier für konzentrierte Solarthermie – CSP in Deutschland vorgestellt. Damit will der Deutsche Industrieverband Concentrated Solar Power die Technologie hierzulande voranbringen. „Die konzentrierende Solarthermie hat ein hohes Potenzial, den fossilen Energiebedarf in der mittelständischen Industrie in Deutschland rasch und kostengünstig zu senken.“ Das sagt Prof. Dr. Robert-Pitz-Paal, Vorstandsmitglied des DCSP und Direktor am Institut für Solarforschung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

In Verbindung mit anderen Technologien wie Wärmespeichern, elektrischer Direktheizung, Wärmepumpen und mittelfristig auch Wasserstoff könne auch eine vollständige Defossilisierung gelingen. Dafür sei es nötig, integrierte technische Konzepte in mehreren Ausbaustufen zu planen.

Der Deutsche Industrieverband Concentrated Solar Power (DCSP) setzt die konzentrierende Solarthermie und andere CO2-arme Technologien in den Kontext der Wärmewende in der Industrie. In dem Positionspapier beleuchtet sie, welche der Optionen sich bereits heute rasch und kostengünstig umsetzen lassen. Dieses geht außerdem darauf ein, wie Integration und Zusammenspiel der verschiedenen Technologien zu einem schnellen Ersatz von fossilen Energieträgern beitragen können.

Ausbauziel für CSP formulieren

Gleichzeitig schlägt der Verband Maßnahmen vor, die eine Wärmewende in der Industrie beschleunigt. Dazu zählt ein Ausbauziel für Prozesswärme und eine Flankierung durch Maßnahmen zu definieren. Ferner gelte es die Gleichwertigkeit von erneuerbarer Wärme, erneuerbarem Strom und grünem Wasserstoff – auch als Hybridlösungen – sicherzustellen. Außerdem empfiehlt der Verband, eine Informationsoffensive für Wärmeabnehmer zu starten und einen Beraterpool zu etablieren. Schließlich sei es zentral, konzentrierende Solarthermie-Referenzprojekte zu fördern als Anschub für einen Markthochlauf in Deutschland.

„Die konzentrierende Solarthermie ist in Deutschland angekommen. Das Potenzial im Bereich Prozess- und Fernwärme sollte so schnell wie möglich erschlossen und in die Umsetzung gebracht werden. Genehmigungserleichterungen und finanzielle Förderungen sollte eingerichtet werden, damit Anfangshürden schnell überwunden werden können,“ so der Vorstandsvorsitzende des DCSP und CEO der Firma Solarlite CSP Technologies Dr. Joachim Krüger.

13.7.2022 | Quelle: DCSP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH