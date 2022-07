Die Photovoltaik-Montagesysteme von ESDEC sollen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Zur Montage der vorkonfigurierten Bauteile ist oft nur ein Werkzeug erforderlich.

Sortimentserweiterung beim Photovoltaik-Großhändler EWS: Mit ESDEC, einem niederländischen Hersteller von Montagesystemen, hat der norddeutsche Distributor einen neuen Markenpartner gewonnen. Die Produkte von ESDEC sind kurzfristig beim verfügbar. „Wir möchten unsere Lieferfähigkeit in dieser Situation auf ein breiteres Fundament stellen, ohne bei Qualität und Zuverlässigkeit Abstriche zu machen“, sagt EWS-Geschäftsführer Kai Lippert. 2004 von zwei Installateuren gegründet, entwickelt, produziert und vertreibt ESDEC Photovoltaik-Montagesysteme für Schräg- und Flachdächer. Somit bietet das Unternehmen Lösungen für kleine Einfamilienhäuser, gewerbliche Objekte und Bürogebäude bis hin zu großen Industriedächern. Diese sollen laut EWS ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.

Dass die Photovoltaik-Montagesysteme von ESDEC von Installateuren für Installateure gemacht sind, wird laut EWS schnell deutlich: Die Schräg- und Flachdachsysteme bestehen aus leichten, jedoch stabilen Materialien mit 20 Jahren Garantie. Zum Teil ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung inklusive. Die universalen Modulklemmen kann man als Mittel- und Endklemme einsetzen. Dies erleichtert die Bestellung und die Lagerhaltung. Zur Montage der vorkonfigurierten Bauteile ist oft nur ein Werkzeug erforderlich.

Beim Flachdachsystem für große Dachflächen, dem FlatFix Wave Plus, kommt die Installateur:in sogar ganz ohne Werkzeuge aus und montiert schnell, optimal ballastiert und effizient in nur drei Schritten. Das alles soll Zeit auf der Baustelle sparen. Zudem können die Installationsbetriebe Projekte schneller abschließen. Das Gesamtpaket wird von einem großen Angebot an Dienstleistungen abgerundet So gibt es etwa einem kostenlosen Kalkulator, professionelle Projektunterstützung und ein umfangreiches Schulungsangebot. Gemeinsam mit ESDEC ist EWS in die Planung eines Seminars für Installationsbetriebe eingestiegen, das nach den Sommerferien stattfinden soll.

18.7.2022 | Quelle: EWS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH