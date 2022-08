In der sechsten Auflage hat Konrad Mertens sein Photovoltaik-Lehrbuch mit aktuellen Entwicklungen der Solarenergie erweitert. Er greift Neuerungen wie die Tandemzelle mit Perowskit-Beschichtung, neue Recyclingverfahren von Silizium und Halbzellenmodule auf.

Von der Funktionsweise von Solarzellen bis hin zu Tipps zur Planung einer kompletten Photovoltaik-Anlage – in seinem Werk „Photovoltaik – Lehrbuch zu Grundlagen, Theorie und Praxis“ liefert Konrad Mertens Antworten auf viele Fragen rund um die Photovoltaik. Der Leiter des Labors für Optoelektronik und Sensorik am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der FH Münster hat nun die sechste, aktualisierte und erweiterte Auflage des Lehrbuchs herausgegeben. Darin geht er auf aktuelle technische und gesellschaftliche Entwicklungen in der Photovoltaik ein.

„Die Solarindustrie kommt zurück nach Europa“, sagt Mertens. „Nachdem die Produktion von Photovoltaik-Modulen in den vergangenen Jahren hier fast vollständig zum Erliegen gekommen ist, wagt sich inzwischen eine Firma aus der Schweiz an die Produktion von sogenannten Heterojunction-Zellen und -Modulen. Diese Technologie verspricht relativ hohe Wirkungsgrade, wodurch die Stromerzeugung noch effizienter wird.“ Auch Neuerungen wie die Tandemzelle mit Perowskit-Beschichtung, neue Recyclingverfahren von Silizium sowie Halbzellenmodule greift er auf. Zudem betrachtet der Autor die Ökologie bei Solarmodulen. So hat sich die Energierücklaufzeit der Photovoltaik-Anlagen inzwischen auf nur noch 1,3 Jahre reduziert. Weitere aktuelle Themen der Neuauflage sind schwimmende Solaranlagen auf Seen und Agri-PV, also der Einsatz von Photovoltaik im landwirtschaftlichen Bereich. In Grafiken veranschaulicht der Hochschullehrer, wie sich Photovoltaik und Elektromobilität als Dreamteam ergänzen und welche Klimaziele die Politik anstrebt.

Photovoltaik-Lehrbuch für Student:innen und Techniker:innen

Das Lehrbuch richtet sich an Student:innen der Ingenieurwissenschaften sowie an Techniker:innen, Elektroniker:innen und interessierte Laien. Es vermittelt das physikalische und elektrotechnische Grundlagenwissen zur Photovoltaik. Mertens erläutert, unterscheidet und bewertet darin zudem unterschiedliche Solarzellen- und Modultechnologien. In Übungsaufgaben können die Leser:innen ihr Wissen testen. Die Lösungen finden sie auf der Webseite zum Lehrbuch, die außerdem unterstützende Software und Grafikdateien der Abbildungen bereitstellt.

Die sechste, aktualisierte und erweiterte Auflage von „Photovoltaik: Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis“ ist im Juni 2022 im Carl Hanser Verlag erschienen (ISBN: 978-3446471948). Weitere Informationen und zusätzliche Online-Materialien finden Interessierte auf der Webseite zum Lehrbuch unter dem nebenstehenden Link.

6.8.2022 | Quelle: FH Münster | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH