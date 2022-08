Photovoltaik: Neuer Rekord bei Solarstrom im Juli

Noch nie hat die Photovoltaik in Deutschland so viel Strom erzeugt wie im Juli 2022. Im ersten Halbjahr 2022 stieg die Solarstromerzeugung um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Deutschland hat noch nie so viel Solarstrom erzeugt wie im Juli 2022. Das geht aus einer Auswertung des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien (IWR) hervor. Das IWR hat dazu Daten der europäischen Netzbetreiber ausgewertet. So haben die Solaranlagen in Deutschland im Juli 2022 die Ergebnisse der beiden Vormonate Mai und Juni 2022 übertreffen können. Insgesamt haben sie im Juli 7,9 Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden (kWh) Solarstrom in die Stromnetze eingespeist, nach 7,4 Mrd. kWh im Mai und 7,7 Mrd. kWh im Juni 2022. Hintergrund ist die hohe Sonneneinstrahlung über Deutschland. Auch der Monatsmarktwert Solar, der den durchschnittliche Preis für Solaranlagen in Deutschland wiedergibt, erreichte im Juli Rekordniveau.

Am 17. Juli 2022 haben die Solarstromanlagen mit einer Einspeiseleistung von 38.089 MW dabei einen neuen Leistungsrekord erzielt. Mit 333,5 Millionen (Mio.) kWh wurde Anfang des Monats am 02. Juli 2022 zudem ein neuer Rekord bei der eingespeisten Strommenge auf Tagesbasis erzielt.

Auch im bisherigen Jahresverlauf 2022 zeigt die Solarstromproduktion ein steiles Wachstum. Insgesamt haben die Solaranlagen in Deutschland von Januar bis Juli in diesem Jahr 37,3 Mrd. kWh Strom eingespeist. Das sind ferner rund 19 Prozent mehr Solarstrom als im Vorjahreszeitraum (Jan – Juli 2021: 31,5 Mrd. kWh).

Die IWR-Auswertung basiert auf der Analyse aller von den nationalen Netzbetreibern zur Verfügung gestellten EU-Länderdaten. Für Deutschland liefern die vier Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO, 50 Hertz Transmission, Amprion und TransnetBW Daten an den Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E). Die Übertragungsnetzbetreiber messen die Netto-Stromeinspeisung in ihre Stromnetze. Strommengen, die nicht eingespeist werden und für den Betrieb von Kraftwerken benötigt (Eigenverbrauch) oder selbst genutzt (Eigennutzung) werden, sind in der vorliegenden Statistik nicht abgebildet.

