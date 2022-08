Carmen informiert über Mini-PV und Balkonkraftwerke

Der bayrische Agrar- und Energieverein Carmen will Verbraucher:innen auf die Möglichkeiten der Mini-PV hinweisen. Die Nachfrage für diese Form der solaren Eigenstromerzeugung steigt stark.

Die Organisation Carmen will Interessierte für das Thema Mini-PV und Balkon-PV sensibilisieren. Dazu bietet das Centrale Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk im September einen Online-Informationsabend an. Laut Carmen sind die Mini-Photovoltaikanlagen im kleinsten Leistungsbereich unter vielen Namen bekannt. Dazu zählen Balkon-PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, Kleinst-PV-Anlagen oder steckerfertige Solaranlagen. Diese bieten auch Mieter:innen die Möglichkeit zur Erzeugung von Solarstrom.

Bis Ende 2021 wurden laut Carmen etwa 190.000 solcher Anlagen in Deutschland verbaut. Diese Zahl dürfte sich angesichts der enormen Nachfrage bis Ende dieses Jahres nochmals deutlich erhöhen. Gerade die oft beworbene Einfachheit der Installation gemäß Plug & Play macht die Stromerzeugung im kleinen Maßstab für viele attraktiv, um in Zeiten steigender Energiepreise den Netzstrombezug zu reduzieren. Doch inwiefern unterscheiden sich Balkonkraftwerke von großen Dachanlagen? Welche technischen Voraussetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen müssen für den Betrieb erfüllt werden? Und zahlt sich die Investition in die Anlage überhaupt aus?

Diesen und weiteren Fragen will die Organisation im kostenlosen C.A.R.M.E.N.-WebSeminar „Balkon-PV – ein kleiner, aber sinnvoller Beitrag zur Energiewende“ am 16. September um 18:00 Uhr nachgehen. Der Online-Vortrag von Carmen zur Mini-PV richtet sich an alle, die sich eine Balkon-PV-Anlage anschaffen möchten oder fachlich und inhaltlich an diesem Thema interessiert sind.

10.8.2022 | Quelle: C.A.R.M.E.N. e.V. | Solarserver © Solarthemen Media GmbH