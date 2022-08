Energiedienst kauft Schweizer PV-Spezialist Alectron

Der deutsch-schweizerische Stromproduzent Energiedienst expandiert in der Photovoltaik. Das Unternehmen erwirbt das Schweizer PV-Unternehmen Alectron.

Die Energiedienst Holding AG hat die Alectron AG, ein Solar-Unternehmen aus der Zentralschweiz, übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Ruswil bei Luzern hat 14 Mitarbeitende. Wie Energiedienst mitteilte, stärke das Unternehmen damit ihre Position als Gesamtlösungsanbieter für erneuerbare Energien. „Ich freue mich sehr, Alectron willkommen zu heissen. Das Unternehmen steht für Bestleistungen, verfügt über umfassende Erfahrungen auf dem Markt für innovative PV-Lösungen und passt mit seinen Produkten gut zu unserem Portfolio“, so Michel Schwery, Mitglied der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG. „Mit der Übernahme von Alectron gewinnt die Energiedienst Holding AG an Stärke und kann so der enorm steigenden Nachfrage nach Solar-Lösungen nachkommen.“ In der Schweiz bommt aktuell die Nachfrage für die Photovoltaik.

Auch die Geschäftsführung von Alectron bewertet die Integration in den Gesamtlösungsanbieter für erneuerbare Energien als positiven Schritt in die Zukunft. „Schon heute bestehen zwischen Alectron und Energiedienst grosse Gemeinsamkeiten. Mit Energiedienst erschliessen sich für Alectron neue Märkte und neue Absatzmöglichkeiten“, erklärt der Gründer und ehemalige Inhaber Josef-Urs Grüter. „Indem wir Teil der Energiedienst-Gruppe werden, haben wir die Chance, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen. Darüber hinaus schaffen wir längerfristig auch für die Mitarbeitenden Stabilität, Zukunftsperspektiven und neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung“, ergänzt Grüter.

Alectron wird auch künftig als eigenständiger Geschäftsbereich mit den Mitarbeitenden, denen das Unternehmen seinen heutigen Erfolg verdankt, tätig sein. Dadurch hat die Übernahme für bestehende Mitarbeitende keine negativen Auswirkungen und der Standort in Ruswil bleibt unverändert. Die Geschäftsleitung übernehmen ad interim Josef Grüter als ehemaliger Inhaber und Silvio Gely als Geschäftsleitungsmitglied der tritec-winsun AG im Sinne einer Co-Geschäftsführung.

12.8.2022 | Quelle: Energiedienst Holding | Solarserver © Solarthemen Media GmbH