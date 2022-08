Die Steckersolar-Paketlösung aus dem Stromwächter Ready2plugin von Indielux und einem Steca-Wechselrichter ermöglicht den Anschluss von bis zu 1.800 Watt Photovoltaik-Leistung an die Steckdose.

Katek und das Berliner Startup Indielux kooperieren im Segment der Balkon-Solaranlage: Steca-Wechselrichter von Katek und der Stromwächter Ready2plugin von Indielux werden zu einer Komplettlösung für Mini-PV-Anlagen kombiniert. Der Stromwächter kontrolliert automatisch die Einspeiseleistung von Stecker-Solaranlagen, die direkt in eine Steckdose einspeisen. Auf diese Weise können laut Hersteller Photovoltaik-Anlagen mit bis zu 1.800 Watt Leistung sicher angeschlossen werden. Zum Vergleich: Ohne Ready2plugin muss eine Elektrofachkraft eine Leitungsreserve bestimmen und bei Bedarf herstellen. In der Praxis wird bei Steckersolar-Lösungen bis 600 Watt Wechselrichterleistung daher häufig auf eine normkonforme Installation verzichtet.

Der Wächter misst permanent die Einspeiseleistung der Balkon-Solaranlage und den Strombedarf im Haushalt. Aus diesen beiden Werten errechnet er, wieviel Solarstrom laut der geltenden Norm noch eingespeist werden kann und drosselt den Wechselrichter bei Bedarf. „Balkon-Solaranlagen erschließen ganz neue Anwenderkreise für die Photovoltaik. Besonders für Mieterinnen und Mieter sind sie oft die einzige Möglichkeit, um eigenen Solarstrom zu erzeugen. Mit dem Stromwächter von Indielux sind nun auch wesentlich größere Leistungen möglich als bisher – das ist ein wichtiger Beitrag zur persönlichen Energiewende“, sagt Werner Gut, Bereichsleiter Vertrieb Solar & Energie von Katek.

Steca-Wechselrichter von Katek kompatibel mit Stromwächter der Balkon-Solaranlage

Um die Sicherheit der Lösung zu gewährleisten, ist eine entsprechende Kommunikation zwischen Stromwächter und Solar-Wechselrichter notwendig, die ausgewählte Steca-Wechselrichter garantieren. So soll der Ready2plugin nahtlos mit dem Coolcept fleX StecaGrid 1511 und dem Coolcept fleX StecaGrid 2011 sowie dem kommenden Coolcept fleX Hybrid-Wechselrichtern des Memminger Wechselrichterherstellers Katek zusammenarbeiten.

Die maximale Photovoltaik-Modulanschlussleistung hängt dabei von der Eingangsleistung des Wechselrichters ab. So kann man an den Coolcept fleX StecaGrid 1511 PV-Module mit einer Gesamtleistung von 1.540 Watt anschließen werden. Mit dem Coolcept fleX StecaGrid 2011 ist es möglich, eine Maximalleistung von 1.800 Watt anzuschließen. Das Gleiche gilt für den Coolcept fleX Hybrid, der im Frühjahr 2023 auf den Markt kommt. Diese Wechselrichter kommunizieren über ihre Modbus-Schnittstelle mit dem Stromwächter, so dass dieser sie regeln kann.

Um seine Technologie weiterzuentwickeln und zu produzieren, hat Indielux eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die bereits über 500.000 Euro an Mitteln einsammeln konnte. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch neun Tage lang und ist unter diesem Link zu finden.

