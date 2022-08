DecarbXpo kooperiert mit Innovationsplattform Plug and Play

Auf der Messe DecarbXpo präsentiert die Innovationsplattform Plug and Play in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Düsseldorf zehn globale und regionale Start-Ups aus den Bereichen Dekarbonisierung, Energiespeicherung und Wasserstoff.

Innovationen für eine klimafreundliche Industrie stehen im Zentrum der Fachmesse für industrielle Dekarbonisierung und Energiespeicher DecarbXpo, die vom 20. bis 22. September auf dem Düsseldorfer Messegelände stattfindet. Die Innovationsplattform Plug and Play Sustainability NRW wird im Rahmen einer Kooperation mit der DecarbXpo zehn globale und regionale Start-Ups aus den Bereichen Dekarbonisierung, Energiespeicherung und Wasserstoff auf der Messe präsentieren.

Die Plattform Plug and Play Sustainability NRW ist der fünfte deutsche Standort der globalen Innovationsplattform Plug and Play. Dabei soll die Kernkompetenz von Plug and Play Sustainability NRW das Matchmaking zwischen Großunternehmen und Start-ups sein. Die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf fördert den Premierenauftritt der Plattform.

Weltweite Innovationsplattform Plug and Play unterstützt Start-Ups

Aus seinem weltweiten Netzwerk mit 50 Standorten wählt Plug and Play Start-ups aus, die mit ihren Innovationen besonders vielversprechende Ansätze verfolgen. Diese prüft Plug and Play auf Herz und Nieren und hilft im Anschluss den besten Kandidaten beim Aufbau ihres Geschäftsmodells. Die ausgewählten Start-ups haben vielseitige Methoden entwickelt, mit denen Industrieunternehmen ihre Klimagasemissionen senken können. Folgende Innovationen werden unter anderem vorgestellt:

Die Plattform Hydroplace ist ein Marktplatz für Wasserstoff. Er beinhaltet auch vollintegrierte Lösungen bis zur Bedarfsplanung und Lieferung oder Abholung.

Das auf maschinelles Lernen basierende Carbon-Rating von Sylvera erleichtert es Unternehmen, die besten und nachhaltigsten Projekte für die Kompensation ihrer Emissionen zu identifizieren.

NeoCarbon hat eine Methode zur CO 2 -Abscheidung aus der Umgebungsluft entwickelt, die um den Faktor zehn günstiger sein soll als bisherige Verfahren.

-Abscheidung aus der Umgebungsluft entwickelt, die um den Faktor zehn günstiger sein soll als bisherige Verfahren. Orbio Earth liefert Unternehmen auf Satellitendaten basierende Informationen, um Methanleckagen an ihren Anlagen aufzuspüren und zu beheben.

Weitere Innovationen in der Special Area „Startup International“

Auch neben der Kooperation mit der Innovationsplattform Plug and Play sind eine Reihe von Start-ups aus verschiedenen Ländern auf der DecarbXpo vertreten. Lösungen für die Speicherung von Energie sind dabei besonders stark vertreten. Boreales Energy aus Frankreich setzt auf die thermische Speicherung in Phasenwechselmaterialien. Das Schweizer Start-up Green Y hat einen Druckluftspeicher entworfen. Dieser macht die beim Laden entstehende Wärme und beim Entladen anfallende Kälte nutzbar. Electroder befasst sich mit Lithium-Batterien.

Junge Unternehmen können sich in der Special Area Startup International zu guten Konditionen präsentieren. Außerdem sind im Paket auch ein Messestand und die Präsentation in der Startup-Session des DecarbXpo-Forums enthalten. Es sind noch Plätze für weitere Interessenten verfügbar.

30.8.2022 | Quelle: DecarbXpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH