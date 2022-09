Solarenergie Förderverein sucht 500 Solarbotschafter

Die Motivation von solar begeisterten Bürger:innen kann den Ausbau der Photovoltaik dezentral voranbringen. Deshalb sucht der Solarenergie Förderverein Deutschland nun nach Solarbotschafter:innen.

Der Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. will Bürger:innen dazu gewinnen, Solarbotschafter zu werden. Wie der Verein mitteilte, hat er dazu eine bundesweite Fortbildungsinitiative gestartet. Damit können sich Bürger:innen, die bereits Erfahrung mit der eigenen Solaranlage gesammelt haben, zu Solarbotschafter:innen fortbilden lassen. Sie sollen ihr Wissen dann bei solaren Nachbarschaftspartys teilen. Ziel dieser sogenannten Solarpartys ist es, den Solarausbau durch Bürger:innen voranzutreiben und die Solarteur:innen bei ihrer Beratungsarbeit zu entlasten.



Dass die Nachbarschaft einen großen Einfluss auf den Ausbau der Solarenergie hat, zeigt eine Studie des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Autorin der Studie Leonie Wenz berichtet: “Wenn man ein Solarpanel vom eigenen Fenster aus sieht, dann beschließt man mit größerer Wahrscheinlichkeit, auch eines auf das eigene Dach zu stellen“. Susanne Jung, Geschäftsführerin des SFV, blickt auf über 30 Jahre Solarberatung zurück und bestätigt: “Kommt das Wissen über die Vorzüge einer Solaranlage aus der näheren Umgebung, beschleunigt das die Umsetzung der eigenen Solaranlage.” Daher koordiniert der SFV nun solare Nachbarschaftspartys, bei denen Anlagenbesitzer:innen den Gästen aus der Nachbarschaft die Möglichkeit bieten, ihre Anlage zu besichtigen und Fragen mit Erfahrungswerten auszutauschen. Um diesen Austausch fachkundig zu begleiten, ist bei jeder Party ein:e “Solar-Botschafter:in” dabei.

Kampagne »packsdrauf«

Damit bundesweit ausreichend Solarbotschafter:innen verfügbar sind, startet nun die Fortbildungsinitiative. Dabei erfahren die Teilnehmenden alles, was sie für ihre Rolle auf den Solarpartys benötigen. Anschließend seien sie in der Lage, Fachwissen zur Funktionsweise und die Schritte zum Bau einer eigenen Anlage in die Nachbarschaft zu bringen. Ein gewisses Grundverständnis zur Solarenergie und das Interesse an der Weiterverbreitung in der Nachbarschaft bilden die wichtigsten Voraussetzungen für die Teilnahme. Die kostenfreien Fortbildungen finden meist online statt. Alle Termine sind online unter https://packsdrauf.de/ aufzufinden.



Die Kampagne »packsdrauf« ist ein Projekt des SFV in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW und einigen Wissenschaftler:innen von Scientists for Future Aachen. Unterstützt wird die Kampagne durch EWS sowie Wattbewerb e. V. Der SFV gilt als der Pionier der deutschen Energiewende-Bewegung, der die Idee der kostendeckenden Einspeisevergütung für Ökostrom entwickelt hat. Ab dem Jahr 2000 machte diese Idee das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu einem weltweit kopierten Erfolgsmodell. Im Jahr 2021 hat der SFV mit seiner “Klimaklage” dafür gesorgt, dass das ambitionslose “Klimaschutzgesetz” nachgebessert werden musste.

6.9.2022 | Quelle: SFV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH