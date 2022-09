BayWa und Enphase bauen Kooperation aus

PV Großhändler BayWa bietet künftig in Deutschland auch die Mikro-Wechselrichter und Batterien von Enphase an. Die Vertriebspartnerschaft erstreckt sich auch auf den Benelux-Raum.

Der Wechselrichterhersteller Enphase Energy erweitert seine globale Partnerschaft mit dem globalen Photovoltaik (PV)- Großhändler BayWa r.e. Wie die Unternehmen mitteilten, geht es dabei um den Vertrieb von Wechselrichtern und Batterien an Installateure in Deutschland und Benelux. In diesen Regionen seien die IQ7 Mikro-Wechselrichter und IQ Batterien von Enphase nun über BayWa r.e. zu beziehen. Damit reagierten die beiden Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Photovoltaik-Lösungen und verbessern die Lieferfähigkeit.

„Nach langjähriger Zusammenarbeit mit Enphase auf dem amerikanischen und europäischen Markt freuen wir uns, unser Produktportfolio an Solar- und Batterieprodukten nun auch in Deutschland zu erweitern“, erläutert Alexander Schütt, Geschäftsführer der BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH. „Der deutsche Solar- und Batteriemarkt wächst rasant, und die Nachfrage steigt stetig an.“

„Wir hatten bisher eine erfolgreiche Vertriebsbeziehung mit BayWa r.e. und freuen uns, diese auf Deutschland und die Benelux-Länder auszudehnen“, kommentiert Dave Ranhoff, Chief Commercial Officer von Enphase Energy. „Bei Enphase legen wir großen Wert auf unsere Vertriebsstrategie und auf die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Organisationen wie BayWa r.e., die in der Lage sind, ein umfangreiches Netzwerk hochqualifizierter Installateure zu unterstützen.“

„Wir verkaufen die Enphase IQ7™ Mikro-Wechselrichter-Serie in Benelux seit 2021 und haben dieses Jahr mit dem Verkauf der IQ Batterie begonnen“, erklärt Thomas Lechat, Managing Director von BayWa r.e. Solar Systems S.à.r.l. „Unsere Kunden schätzen die einfache Installation, die Zuverlässigkeit und den hervorragenden Kundenservice von Enphase und sind zunehmend daran interessiert, Solarenergie für ihr Eigenheim zu nutzen.“

Langer Testbetrieb für Mikro-Wechselrichter

IQ7™-, IQ7+™ und IQ7A™ Mikro-Wechselrichter von Enphase mit ihrer softwaredefinierten Architektur und Halbleiterintegration böten ferner Skalierbarkeit. Sie durchliefen kumuliert mehr als eine Million Stunden im Testbetrieb getestet, um eine konstante Leistung bei Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit, salzhaltiger Luft und extremer Kälte zu gewährleisten. Sie bieten zudem eine beschränkte Garantie von 25 Jahren in der Europäischen Union.

Ferner verfügen die Enphase IQ Batterien über eine Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterie, die eine lange Zykluslebensdauer und einen sichereren Betrieb durch thermische Stabilität bietet. Die Enphase IQ™-Battery lasse sich zudem per Software-Upgrade aktualisieren und verfüge über eine zehnjährigen Garantie. Die Enphase App zeigt des weiteren auch in Verbindung mit Solarwechselrichtern von Drittanbietern wichtige Daten über die Solarerzeugung des Systems an.

7.9.2022 | Quelle: BayWa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH