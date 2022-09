Mietsolar-Anbieter Enpal verdreifacht 2022 Umsatz

Enpal erwartet im laufenden Jahr eine Umsatzsteigerung auf 340 bis 400 Millionen Euro. Der Miet-PV-Spezialist verspricht zudem, innerhalb von sechs Wochen zu liefern.

Der Anbieter von Photovoltaikanlagen zur Miete, Enpal, erwartet für das laufenden Jahr eine kräftige Steigerung des Umsatzes. Wie das Berliner Startup mitteilte, rechnet es mit einem Umsatz zwischen 340 und 400 Millionen Euro in 2022, verglichen mit 110 Millionen in 2021 und 56 Millionen in 2020. Damit werde Enpal seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr als verdreifachen.

Über 20.000 Kunden nutzten das Angebot bereits, teilte das Unternehmen außerdem mit. Jeden Monat kommen inzwischen über 1.600 neue Kunden hinzu, mit steigender Tendenz. Derzeit beschäftigt Enpal über 2.400 Mitarbeiter, davon über 1.000 Festangestellte im Handwerk. Das unternehmen verspricht zudem, innerhalb von sechs Wochen zu liefern.

„Mit einem eigenen Einkauf und eigener Logistik haben wir rechtzeitig vorgesorgt“, sagt dazu CEO Mario Kohle. Zudem haben wir über 1.000 Mitarbeiter im Handwerk fest bei uns angestellt. Wir lösen damit die Flaschenhälse im Solarmarkt und können die riesige Nachfrage bedienen. Schon sechs Wochen nach Unterschrift haben unsere Kunden eine eigene Solaranlage auf dem Dach und eine eigene Ladestation in der Garage.”

Enpal setzt damit seine Strategie fort, der One-Stop-Shop für Erneuerbare Energien zu sein und 10 Millionen Haushalte bis 2030 mit grüner Energie zu versorgen. Dabei fokussiert sich das Unternehmen darauf, immer mehr Menschen den Zugang zu sauberer und kostengünstiger Energie vom eigenen Dach zu ermöglichen und seine Technologieplattform weiter auszubauen.

„Wir konzentrieren uns auf Maßnahmen, um als Unternehmen noch effizienter zu arbeiten. Das wird uns helfen, unsere Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte weiter zu stärken“, sagt Dr. Jochen Cassel, CFO bei Enpal. „Enpals gesunde Finanzlage erlaubt es uns, weiterhin in unsere digitale Technologieplattform zu investieren, um unser langfristiges Wachstumsziel zu erreichen.“

8.9.2022 | Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH