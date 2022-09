Der EPC-Dienstleister Belectric installiert drei weitere Photovoltaik-Solarparks in Franken. Zusammengefasst haben die Solarkraftwerke eine Leistung von 13,5 Megawatt. Ein besonderes Augenmerk bei der Umsetzung gilt dem Artenschutz.

Bei Ottmarsfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sowie in Unterspiesheim im Landkreis Schweinfurt hat Belectric die ersten zwei von insgesamt drei Photovoltaik-Solarparks für seinen Kunden Ökorenta in Betrieb genommen. Der dritte PV-Solarpark befindet sich nahe Kleinlangheim im Landkreis Kitzingen. Zusammengefasst haben die PV-Anlagen bei Ottmarsfeld (5,9 MW), Kleinlangheim (5 MW) und Unterspiesheim (2,6 MW) eine Leistung von 13,5 Megawatt. Sie bestehen aus mehr als 22.650 Solarmodulen. Belectric übernimmt auch den Betrieb und die Wartung der neuen Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

Der 5-Megawatt-Solarpark bei Kleinlangheim ist mit bifazialen Photovoltaik-Modulen ausgestattet. Bifaziale Zellen können die Sonneneinstrahlung sowohl von der Vorder- als auch der Rückseite des PV-Moduls absorbieren. „Zusätzlich testen wir an einigen Modultischen eine spezielle Unterkonstruktion, die die Verschattung der PV-Module von der Rückseite minimiert. So holen wir möglichst viel Strom aus der Sonne“, erklärt Abraham Chins, zuständiger Projektleiter bei Belectric. Bei der Umsetzung der drei Photovoltaik-Solarparks legt das Unternehmen außerdem großen Wert auf Artenschutz. So will man nicht nur Bäume und Sträucher pflanzen und eine artenreiche Wildblumen-Mischung ansäen. Es entstehen auch Totholz- und Lesesteinhaufen. Sie sollen zahlreichen Arten einen Unterschlupf bieten – wie etwa der Zauneidechse, der Blindschleiche oder aber dem Igel.

Ökorenta finanziert seit 1999 Photovoltaik-Solarparks

„Seit 1999 haben wir als Ökorenta uns der aktiven Mitgestaltung der Energiewende verschrieben. In unseren Erneuerbare-Energien-Fonds ermöglichen wir hochattraktive Investments“, sagt Ökorenta-Prokurist Manuel Rebels. „Mehr als 280 grüne Energieparks, welche wir mit den Anleger:innen unserer Fonds bis heute als Assets eingebunden haben, sind bereits im Produktivbetrieb und produzieren täglich saubere Energie. Wir freuen uns sehr, mit den nun eröffneten Belectric-Projekten drei weitere Solarparks ans Netz gehen zu sehen.“

