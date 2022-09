Qcells hat sein Energiemanagementsystem überarbeitet. Es integriert nun die Wärmepumpen von Samsung Electronics und kann sie so mit Solarmodulen und Energiespeichersystemen des Herstellers kombinieren.

Qcells hat ein Upgrade seiner digitalen Energiemanagement-Plattform Q.Ommand vorgenommen und für solarbetriebene Wärmepumpen optimiert. Die mobile App macht nun Photovoltaik-Module und PV-Speicher von Qcells mit den Wärmepumpen von Samsung Electronics kompatibel. Mit Q.Ommand sollen Kund:innen ihren Stromverbrauch optimieren können. Denn mit dem Energiemanagementsystem können sie ihren Solarstrom für den Betrieb von Wärmepumpen verwenden. Zudem ist Q.Ommand laut Hersteller optimal, um den eigenen Stromverbrauch in Echtzeit zu überwachen und im Jahresvergleich zu analysieren.

Angesichts der steigenden Gaspreise in Europa entwickeln sich solarbetriebene Wärmepumpen immer mehr zu einer Alternative zu Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen. Die Einbindung dieser Technologie in das Energiemanagementsystem von Qcells kann Haushalten eine praktikable Lösung bieten, um die Energiesicherheit in einer Zeit globaler Herausforderungen zu gewährleisten. Die sich verschärfende Energiekrise in Europa steigert die Nachfrage nach Wärmepumpen auf Basis erneuerbarer Energien, um die Abhängigkeit von fossilem Gas für die Beheizung von Häusern zu verringern. Gemäß dem REPower EU-Plan will die Europäische Kommission bis 2026 20 Millionen und bis 2030 fast 60 Millionen Wärmepumpen installieren.

Mit dem SmartThings Energy Service von Samsung können Haushalte ihre Stromrechnungen weiter senken. Mit den „Net Zero Home“-Lösungen können Haushalte nachts oder an bewölkten Tagen automatisch Haushaltsgeräte in den Energiesparmodus schalten.

Die solarbetriebenen Wärmepumpen und die Energiemanagement-Plattform wurden 2022 auf der IFA vorgestellt. „Die Heizkosten werden in diesem Winter in die Höhe schnellen, und der Betrieb von Wärmepumpen mit Solarenergie kann die Belastung der Haushalte verringern“, sagt ein Sprecher von Qcells.

15.9.2022 | Quelle: Qcells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH