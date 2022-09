2-MW-Photovoltaik-Anlage liefert solaren Bahnstrom für Österreich

Die BayWa r.e. hat in Kooperation mit ihrem Partner RWA Solar Solutions eine Photovoltaik-Aufdachanlage für die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) errichtet.

Die Solar-Anlage mit einer Spitzenleistung von rund 2,1 MW soll künftig 2.200 MWh grünen Bahnstrom liefern. Sie befindet sich auf dem Terminal Wien Süd. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern Dachfläche finden dort rund 4.500 Solarmodule Platz. Die derzeit die größte Aufdach-Anlage der ÖBB sspeist ihren Strom von dort direkt in die Oberleitung der angrenzenden Bahnstrecke ein.

Die ÖBB nutzt seit 2018 zu 100 Prozent Ökostrom für ihren Bahnstrom und für die Gebäude, Anlagen und Containerterminals. „Wir sind eines der größten Klimaschutzunternehmen Österreichs und haben bereits vor 100 Jahren Pionierarbeit in Sachen Elektromobilität geleistet. Klimaschutz ist damit in unserer DNA“, sagt ÖBB-Infrastruktur Vorstand Johann Pluy.“Durch die neue Photovoltaikanlage am ÖBB Terminal Wien Süd, die wir zusammen mit den Firmen BayWa r.e. und RWA Solar Solutions realisiert haben, können wir nun den Anteil selbstproduzierter nachhaltiger Energie noch weiter steigern.“ BayWa r.e. hat zuvor bereits eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage für die ÖBB umgesetzt und deutet in der Pressemitteilung bereits weitere Bahnstrom-Projekte mit Solar-Energie an.

Die Deutsche Bahn hat ihre Ambitionen auch verstärkt und will 2040 klimaneutral werden. Sie setzt auf Wasserkraft aus Norwegen und von weiteren Vertragspartnern. Das Zwischenziel der DB für 2030 liegt bei 80 Prozent Ökostrom-Anteil.

16.9.2022 | Quelle: BaWa r.e. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH