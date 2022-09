Q Energy: 300 MW Photovoltaik in den Niederlanden

Foto: Q Energy Q Energy will Solarparks in den Niederlanden bauen.

In den kommenden drei Jahren will Q Energy mit dem regionalen Partner Tomorrow Energy 300 MW an Photovoltaik in den Niederlanden aufbauen. Dabei könnten auch Speicher, Agri-PV sowie Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Die Hanwha Solar-Tochter Q Energy plant eine Portfolio mit 300 Megawatt (MW) Photovoltaik in den Niederlanden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit dem niederländischen Solarentwickler Tomorrow Energy die gemeinsame Entwicklung von 21 Solarprojekten vereinbart. Die Projekte seien zugleich offen für die Integration von Energiespeichern, sowie möglicher Agri-PV- und grüner Wasserstofflösungen. Die Vorhaben werden ferner jeweils über eine Leistung zwischen vier und 40 MW verfügen. Sie befinden sich zumeist im frühen „Greenfield“-Entwicklungsstadium. Zudem seien sie über die gesamten Niederlande verteilt, mit einem Schwerpunkt im Süden des Landes. Die Unternehmensgruppe biete auf dem europäischen Markt Projektlösungen für grüne Energie. Gemeinsam mit Tomorrow Energy will sie die Möglichkeiten prüfen, Lösungen wie Energiespeicher, Agrivoltaik oder grünen Wasserstoff einzubinden. Die 21 Projekte sollen innerhalb der nächsten drei Jahre gebaut und ans Netz angeschlossen werden. „Q Energy freut sich sehr, mit Tomorrow Energy als Partner in den niederländischen Markt für erneuerbare Energien einzutreten. Wir erweitern damit unser Entwicklungsportfolio von 12 GW in ganz Europa um weitere 300 MW“, sagt Sang Chull Chung, CEO von Q Energy. Hakkan Yildirim, Managing Director bei Tomorrow Energy, kommentierte die Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung: „Wir sind froh und stolz, mit einem erfahrenen Unternehmen wie Q Energy zusammenzuarbeiten, um die 21 Projekte gemeinsam zu entwickeln. Das Portfolio wird einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele der Niederlande im Bereich der erneuerbaren Energien leisten.“ 20.9.2022 | Quelle: Q Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH