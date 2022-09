Das im Rahmen des Green Start-up Programms der DBU geförderte Unternehmen Ampeers Energy hat eine Energiemanagement-Software für Mieterstrommodelle einwickelt, mit der Immobilienunternehmen Strom aus Photovoltaik-Anlagen an ihre Mieter verkaufen können.

Das Unternehmen Ampeers Energy aus München hat mithilfe vom Green Start-up Programm der DBU der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) eine Software für Mieterstrommodelle entwickelt. Das Start-Up konnte mit diesem Geschäftsmodell direkt im Anschluss an die DBU-Förderung finanzstarke Investoren überzeugen.

Mit einem zweistelligen Millionenbetrag engagiert sich bei Ampeers Energy zum Beispiel die S!stems GmbH, die laut eigenen Angaben ebenfalls Lösungen für klimaneutrale Immobilien anbietet. Dies sei ein „bedeutender Schritt für die effiziente und profitable Dekarbonisierung des Gebäudesektors“, so Ampeers Energy. Die Partnerschaft verbinde die Software des Green Start-ups mit den Dienstleistungen und technischem Know-How von S!stems. Bereits im Frühjahr 2021 verkündete Ampeers Energy, einen starken Investor gewonnen zu haben: Die österreichische Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Die Sanierungs- und Modernisierungsquote im Gebäudesektor müsse deutlich steigen, sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde. Russlands Ukraine-Krieg, die angespannte Gassituation, die Klimakrise – das alles lasse keinen Zweifel daran, „dass wir in Energiefragen eine Zeitenwende erleben“. Der DBU-Generalsekretär weiter: „Neben dem wichtigen Ausbau regenerativer Energien müssen wir uns viel mehr als bisher um das Energiesparen und die Energieeffizienz kümmern.“ Dabei spielten die Sanierung und Modernisierung älterer Gebäude eine entscheidende Rolle.

Praktische Allround-Lösung für lokal erzeugten Strom

Die Energiewende einfach möglich machen und dabei den Gebäudebestand optimieren, das hat sich Ampeers Energy auf die Fahne geschrieben. Die Energiemanagement-Software hilft laut Firmenangaben Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen und macht Mieterstrom – also lokal und nachhaltig erzeugten Strom vom eigenen Dach für die Wohnung – besser möglich. Immobilienunternehmen können so etwa den Strom aus der Photovoltaik-Anlage über die Software von Ampeers Energy an ihre Mieter verkaufen, sparen dabei Energiekosten und reduzieren so ihren Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid , den sogenannten CO2-Fußbabdruck. Aber nicht nur Eigentümer profitierten: „Mieterinnen und Mieter können den Strom aus erneuerbaren Energien so ohne Kostenbestandteile wie Netzentgelte oder Stromsteuer nutzen“, sagt Bonde.

Green Start-up Programm der DBU

Im Green Start-up Programm der DBU fördert die Organisation Unternehmensgründungen, die auf innovative und wirtschaftlich tragfähige Weise Lösungen für Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit entwickeln. Mehr Informationen zum Green Start-up Programm der DBU sind unter diesem Link zu finden.

23.9.2022 | Quelle: DBU | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH