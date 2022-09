Das Solar-Start-up Deinland Solar Development GmbH will die Entwicklung von PV-Projekten durch Digitalisierung, den Einsatz von KI und auf Basis neuer Investmentansätze beschleunigen.

Die Deinland Solar Development GmbH mit Sitz in Hamburg hat ihre Gründung bekanntgegeben. Ziel vom Solar-Start-up Deinland ist laut Gründer und CEO Hanno Schoklitsch, die Entwicklung und Realisierung von PV-Projekten durch Digitalisierung und den Einsatz von KI zu beschleunigen und durch innovative Investmentansätze zu forcieren. Dabei fokussiert sich Deinland sowohl auf gewerbliche Bestandsimmobilien als auch auf mittelgroße Freiflächen-Solarparks in Deutschland.

„Wir können unsere ambitionierten Ausbauziele in Deutschland nicht erreichen, wenn wir so weitermachen wie bisher“, so Hanno Schoklitsch. „Um die angestrebten Ausbauzahlen zu erreichen, müssen wir Potenziale heben, die bisher brach liegen und den Entwicklungsprozess von neuen PV-Projekten revolutionieren.“

Gewerbeimmobilien bieten ein enormes Potenzial für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen. Allerdings sind gewerbliche Bestandsimmobilien in Deutschland bis dato kein wesentlicher Bestandteil der Energieerzeugung aus erneuerbarer Energie. Denn bisher bot die Errichtung einer PV-Dachanlage zu wenig finanzielle Anreize für Immobilieninvestoren. Mit der neuen Assetklasse „Immo-PV“ will Deinland dieses Dilemma lösen und konvertiert brachliegende Gebäudehüllen in Renditeobjekte gemäß SFDR Artikel 9 Standards.

Freiflächen-Solarparks sind bereits ein wichtiger Pfeiler der deutschen Energieversorgung. „Allerdings wird der Bedarf enorm wachsen. Insofern müssen wir jetzt damit beginnen, die digitalen Möglichkeiten unserer Zeit in den Development-Prozess von Photovoltaik-Anlagen zu integrieren“, so Schoklitsch. Ziel vom Solar-Start-up Deinland ist es, den Entwicklungsprozess zu industrialisieren, um so die notwendige Geschwindigkeit beim PV-Ausbau maßgeblich zu erhöhen. Zudem will das Start-up zukünftig dem Fachkräftemangel bei der Errichtung von Solarparks mit Automatisierung entgegentreten. Somit soll „Tech made in Germany“ auf Basis von Deep Learning und Robotics zu einem wesentlichen Teil der Energiewende werden.

