Mit dem Investment baut die Gothaer ihre Mittelstandsinitiative 500-50-5 aus. Ziel der Initiative ist es, 500 kleinere und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, den CO2-Ausstoß in den nächsten 5 Jahren um 50 Prozent zu reduzieren

Das GreenTech-Unternehmen Wegatech und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG gehen eine strategische Kooperation ein. Wegatech ist ein überregionaler Anbieter von nachhaltiger Energietechnik und Spezialist für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Ladesäulen. Mit dem Investment von 10 Millionen Euro baut die Gothaer ihre Mittelstandsinitiative 500-50-5 weiter aus. Die Gothaer übernimmt im Rahmen der strategischen Beteiligung Anteile an der Wegatech und entsendet als strategischer Investor zwei Mitglieder in den Beirat von Wegatech. Im Rahmen ihrer Energie-Initiative will die Gothaer 500 kleinere und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, ihren CO 2 -Ausstoß in den nächsten 5 Jahren um 50 Prozent zu reduzieren.

Im Rahmen des Wachstumskurses will Wegatech das frische Kapital insbesondere für zwei strategische Ziele nutzen: Im Geschäft mit Privatkundinnen und -kunden will man das Energy-as-a-Service-Angebot weiter ausbauen. Dabei geht es um ein Mietmodell einer Komplettlösung aus Photovoltaik, Batteriespeicher und Luft-Wasser-Wärmepumpe. Zur Realisierung dieses Ziels baut Wegatech zunehmend eigene Handwerker-Teams auf, die die Installation der Energiesysteme übernehmen.

Den zweiten Fokus legt Wegatech auf das Wachstum im B2B-Segment. „Das gewonnene Kapital investieren wir in den Ausbau unseres Angebots, um der enormen Nachfrage nach nachhaltigen und kostengünstigeren Energiesystemen gerecht zu werden“, sagt Karl Dienst, CEO und Gründer von Wegatech. „Wir können die aktuellen Hürden in der Beschaffung besser nehmen, Lieferketten optimieren und auch unsere Initiativen auf der Suche nach Fachkräften forcieren. Zusammen mit der Gothaer gehen wir einen großen Schritt auf die mittelständischen Unternehmen in Deutschland zu und unterstützen sie dabei, ihre Energiesysteme nachhaltig zu transformieren. Nebenbei sparen sie nicht nur enorme Mengen an CO 2 ein, sondern auch viel Geld“.

Mittelstandsinitiative 500-50-5 der Gothaer

Mit der Initiative 500-50-5 will Gothaer dem deutschen Mittelstand dabei helfen, den Weg in Richtung Klimaneutralität schnell und mit umfangreicher Unterstützung zu starten, um einen nachhaltigen Beitrag zur Klimawende zu leisten. „Unser ehrgeiziges Ziel ist es, 500 Unternehmerkundinnen und -kunden dabei zu begleiten, ihren CO 2 -Ausstoß in den kommenden 5 Jahren um 50 Prozent zu reduzieren.“, sagt Thomas Bischof, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Allgemeine Versicherung AG. „Im ersten Schritt geht es uns mit der Kooperation um die Unterstützung von Unternehmerkundinnen und -kunden. Im nächsten Schritt sind auch Angebote für Privatkundinnen und -kunden sowie unsere Mitarbeitenden geplant. Immer mit dem Ziel, Lösungsvorschläge und Einsparungen insbesondere mit erneuerbaren Energien und Emissionsreduzierung zu erreichen.“

Unterstützung erhalten Unternehmen beispielsweise beim Thema E-Mobilität, Energieversorgung für Gebäude und Produktion sowie bei der Wärmewende. Hierzu baut die Gothaer ihr breites Netzwerk aus Kooperationspartner:innen stetig aus und stellt es den teilnehmenden Unternehmen kostenlos zur Verfügung: So erhalten die Unternehmen Dienstleistungen bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzmaßnahmen. Informationen dazu finden sich auf der Partnernetzwerk-Plattform www.econize.de.

4.10.2022 | Quelle: Wegatech | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH