Millionenspritze für Gewerbe-PV Startup Solarize

Das Stuttgarter Startup Solarize hat für seine Expansion eine finanzielle Unterstützung von 4,3 Millionen Euro erhalten. Es geht um die Kombination von SaaS und Smart Meter für Photovoltaik im Gewerbe.

Das auf Gewerbe-PV spezialisierte Startup Gründungsteam der Solarize Energy Solutions GmbH erhält für die weitere Expansion neues Kapital. Wie das Unternehmen mitteilte, erhält es für sein Microgrid-Operating-System ein Investment in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Das Kapital sei vor allem für den Eintritt in den internationalen Markt und den Ausbau der Meter-to-Cash SaaS-Plattform gedacht. Das Unternehmen kombiniert dabei seine SaaS-Lösung mit Smart Metering, sodass lokal produzierter Strom nun direkt an beliebig viele Mieter im Gewerbeareal geliefert, bilanziert und auch revisionssicher abgerechnet werden könne. Aktuell setzt Solarize deutschlandweit mehr als 30 Projekte im Bereich Photovoltaik um. Im Zuge dessen hat sich das Team in diesem Jahr verdreifacht.

Der Fokus der Expansion liege ferner zunächst auf Westeuropa. Überall dort, wo die Netzentgelte hoch sind, sieht Solarize einen wachsenden Markt für dezentrale Energieerzeugung. Die SaaS-Lösung und das Smart Metering erlaubten auch ein umfassendes Anlagenmonitoring. „Wir arbeiten mit unserer Software-Lösung an einer Welt, in der die OnSite-Stromerzeugung zur Normalität wird“, sagt Frederik Pfisterer, Gründer und Geschäftsführer von Solarize.

Neben Bestandsinvestoren investiert nun auch das Venture Capital Unternehmen Point Nine aus Berlin drei Millionen Euro als Lead Investor. „Der bisherige Mangel an modernen Lösungen zur einfachen Verwaltung, Messung, Abrechnung und Steuerzahlung für lokal erzeugte Energie war eines der Hindernisse bei Gewerbeimmobilien. Wir sehen, dass das Team von Solarize sehr gut positioniert ist, um diese Lösungen zu entwickeln und die Nutzung von lokal erzeugtem Solarstrom in gewerblich genutzten Arealen mit mehreren Mietern zu beschleunigen“, sagt Pawel Chudzinski, Partner bei Point Nine.

12.10.2022 | Quelle: Solarize | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH