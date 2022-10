Der Dachziegelhersteller Creaton bietet nun auch die Photovoltaik-Speicher von Enphase im Rahmen seiner Aufdach-Solarsystemlösungen an.

Creaton verfügt über Niederlassungen und Produktionsstätten in ganz Deutschland. Das Unternehmen fertigt eine umfangreiche Produktpalette für Steildachlösungen, darunter Ton- und Betondachsteine sowie Systemzubehör. Seit 2020 arbeitet Creaton mit Enphase bei Aufdach-Solarsystemen zusammen, die mit Mikrowechselrichtern betrieben werden. Dank der erweiterten Zusammenarbeit ist Creaton nun in der Lage, zusätzlich Photovoltaik-Speicher von Enphase in seinen Solardachprojekten einzusetzen.

„Wir freuen uns, unseren Kunden mit den IQ Mikrowechselrichtern und der IQ Batterie ein umfassendes Angebot präsentieren zu können, das ihnen neben zuverlässigen und sauberen Solarstrom mehr Energieunabhängigkeit ermöglicht“, sagt Matthias Meir, Leiter der PV-Abteilung der Creaton GmbH. Enphase bietet eine Solar-plus-Batterielösung, bei der weder Installateure noch Hausbesitzer mit Hochspannungs-Gleichstrom (DC) in Berührung kommen. Die Photovoltaik-Speicher von Enphase verwenden Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) und gewährleisten laut Hersteller durch ihre thermische Stabilität eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb. Um die Langlebigkeit zu erhöhen, können Kunden die Batterien per Software-Upgrade aktualisieren. Sie verfügen außerdem über eine 10-jährige Garantie. Kunden können die Leistung der Solarproduktion und andere wichtige Daten über die Enphase App überwachen sowie managen.

„Creaton beweist seine Führungsrolle in der Branche mit einem innovativen Geschäftsmodell, das Privathaushalten Dächer und Dacharbeiten zusammen mit Solar- und Batterieinstallationen unter Verwendung von Spitzenprodukten und -dienstleistungen anbietet“, sagt Dave Ranhoff, Chief Commercial Officer bei Enphase. Deutschland entwickelt sich nach Einschätzung von Enphase zu einem der weltweit führenden Länder bei der Elektrifizierung und dem Energiemanagement von Haushalten. Enphase intensiviert daher seine Bemühungen, diesen wichtigen Solarmarkt mit den richtigen Hard- und Softwarelösungen zu versorgen. Das Unternehmen hat vor kurzem Greencom Networks übernommen, einen in München ansässigen Anbieter von Softwarelösungen für das Internet der Dinge (IoT), mit denen Kunden eine breite Palette von dezentralen Energiegeräten im Haus verbinden und verwalten können.

17.10.2022 | Quelle: Enphase Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH