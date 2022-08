Mit der Softwarelösung von Greencom Networks will Enphase Energy seinen Kunden ein komplettes Energiemanagementsystem zur Verfügung stellen, das die Photovoltaik-Mikro-Wechselrichter und PV-Speicher des Unternehmens mit EV-Ladegeräten und Wärmepumpen von Drittanbietern kombinieren kann.

Der US-amerikanische Solartechnologie-Pionier Enphase Energy übernimmt die Greencom Networks AG. Greencom Networks mit Sitz in München bietet Softwarelösungen für das Internet of Things (IoT) an, mit denen Kunden eine breite Palette von Komponenten der Energieversorgung im Haus verbinden und verwalten können. Die Technologie des Unternehmens bringt Sektoren wie Mobilität, Heizung und erneuerbare Energien zusammen, um die vollständige Elektrifizierung des Hauses zu erreichen.

Greencom Networks verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Integration einer Vielzahl von Komponenten wie Solar-Wechselrichtern, Batteriesystemen, EV-Ladegeräten und Wärmepumpen. Diese Komponenten stammen in der Regel von verschiedenen Anbietern. Man muss sie intelligent aufeinander abstimmen, um den Energieverbrauch zu optimieren. Die Softwarelösungen von Greencom sollen das gewährleisten.

Enphase Energy: Erweiterung mit lokalem Ingenieursteam von Greencom Networks

Enphase will mit der Übernahme seine Belegschaft um ein lokales Ingenieursteam erweitern. Somit will man den Ausbau sauberer Energie in Europa unterstützen. Zudem will man Installateuren ein komplettes Energiemanagementsystem zur Verfügung stellen, das Enphase Mikro-PV-Wechselrichter und PV-Batterien mit EV-Ladegeräten und Wärmepumpen von Drittanbietern integriert. Außerdem will man das Energiemanagement im Haus erleichtern. Durch umweltfreundliches Laden von Elektrofahrzeugen, umweltfreundliches Heizen mit Wärmepumpen und Optimierung der Nutzungszeiten. „Die technischen Fähigkeiten des Entwicklungsteams von Greencom Networks werden dazu beitragen, unsere Lösungen für das Heim-Energiemanagement weltweit zu beschleunigen“, sagt Mehran Sedigh, Vice President, Storage Business Unit bei Enphase Energy.

„Die Energiekrise ist nicht auf Europa beschränkt. Sie ist ein globales Problem, das gelöst werden muss“, so Christian Feisst, CEO von Greencom Networks. „Durch die Kombination von Enphase Solar- und Batteriesystemen mit der IoT-Plattform von Greencom können wir einen bedeutenden Fortschritt bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit, der Dekarbonisierung und der Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen für unsere Kunden erzielen.“

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Sie soll voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

30.8.2022 | Quelle: Enphase Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH