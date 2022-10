Das Photovoltaik-Unternehmen IBC Solar erweitert die Führung um einen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden (Co-CEO). Dirk Haft soll sich um das Innovations- und Produktmanagement kümmern.

Dirk Haft, der seit 2018 Mitglied im Aufsichtsrat von IBC Solar war, wurde zum 1. Oktober 2022 in den Vorstand des Unternehmens berufen. Dort übernimmt er die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden (Co-CEO) und erweitert das bisherige Vorstandsgremium bestehend aus den Vorstandsmitgliedern Patrik Danz (CSO), Stefan Horstmann (COO), Lars Degendorfer (CFO) und dem Vorstandsvorsitzenden Udo Möhrstedt (CEO).

In seiner Funktion als Co-CEO der IBC Solar AG soll Haft künftig die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie, sowie die Ressorts Merger & Acquisitions (M&A) und das Innovations- und Produktmanagement verantworten. „Die Leidenschaft für Innovation und Technik hat mich zu IBC Solar geführt und endgültig zum Solar-Fan werden lassen“, sagt Dirk Haft. „Ich freue mich, in meiner neuen Funktion gemeinsam mit dem engagierten Team von IBC Solar dazu beizutragen, die Energiewende voranzutreiben. Denn mit jedem erfolgreichen Projekt können wir zeigen, dass Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich interessant sind.“

Vor seiner Berufung in die IBC Solar Unternehmensleitung bekleidete Haft führende Positionen im Maschinenbau und in der Chipindustrie. Zuletzt war er im Vorstand des Maschinenbauers Wittenstein SE aktiv. Als Innovationstreiber verantwortete er dort vier weltweit agierende Business Units und diverse M&A-Aktivitäten, gründete hausinterne Startups aus Innovationsprojekten heraus und trieb die Digitalisierung im Sinne der Industrie 4.0 voran. Er war zudem für das konzernweite Informationsmanagement zuständig sowie die global aufgestellte IT. Der Diplom-Physiker absolvierte sein Studium in München und Paris mit Fokus auf Nano- und Quantenphysik. Nach Studienabschluss gründete er das Unternehmen Attocube Systems AG, welches heute mit über 250 Mitarbeitenden Präzisions-Messgeräte entwickelt und produziert: Diese setzt man vorwiegend in der Forschung zum Quantencomputing ein.

18.10.2022 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH