Solarpark in Aulendorf steigert Artenvielfalt

Foto: Abo Wind Im Frühjahr ging der Solarpark in Betrieb - die Blühstreifen entlang der Zäune sollen noch folgen, erklärt Abo Wind.

Der Solarpark in Aulendorf in Baden-Württemberg erzielte im Genehmigungsverfahren laut Abo Wind ein Plus von mehr als 160.000 Ökopunkten.

Der Gewinn für die Artenvielfalt liege vor allem daran, dass der Solarpark auf einer einstigen landwirtschaftlichen Fläche entstanden sei. Bereits im April dieses Jahres ging der Solarpark von Abo Wind nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit ans Netz. Er hat eine Leistung von 2 MW. Den Strom liefert Abo Wind an die Stadtwerke Tübingen. „Durch den Wegfall von Dünge- und Spritzmitteln sowie die geringere Mahddichte erhöht der Solarpark die Artenvielfalt des Gebiets“, erklärt Projektleiter Sebastian Ochs von Abowind. Positiv sei auch der Effekt der PV-Module auf die Strukturvielfalt. Diese würden einen Teil der Fläche beschatten. Indem Wasser von den Module ablaufe, würden Teile des Bodens stärker bewässert als andere. So bilde sich auf engem Raum eine vielfältigere Vegetation. BUND-Ortsgruppe unterstützt Solarpark Auch die Ortsgruppe Aulendorf des BUND hat die Anlage unterstützt. Das erklärt der Vorsitzende Bruno Sing. „Dabei war uns wichtig, dass neben dem Klimaschutz auch der Arten- und Insektenschutz nicht zu kurz kommen.“ Abo Wind und die Stadtwerke Tübingen wollen die Fläche mit blütenreichen regionalen Saatmischungen und Kletterpflanzen entlang des Zauns bepflanzen. Das soll Nahrung für Bienen und andere Insekten bieten und auch gut aussehen. „Davon profitiert auch die benachbarte Landwirtschaft“, erklärt Projektleiter Ochs. Künftig werden zudem Schafe auf dem Gelände weiden. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) hat ein Siegel für „gute Solarparks“ entwickelt, die wesentliche Kriterien für Naturschutz und Nachhaltigkeit erfüllen. Seit Kurzem ist dieses keine reine Absichtserklärung mehr, sondern eine verbindliche Selbstverpflichtung. 24.10.2022 | Quelle: Abo Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH