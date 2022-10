My-PV gewinnt Energy Globe Austria für Bauteilaktivierung mit Photovoltaik

Der österreichische Hersteller my-PV hat heute in Linz den renommierten Umweltpreis Energy Globe Austria in der Kategorie „Erde“ erhalten.

Der Hersteller aus Oberösterreich hat die Jury mit der Bauteilaktivierung mit Photovoltaik überzeugt, die er bei seinem eigenen Firmengebäude umgesetzt hat. Dabei dient der Beton der Fundamentplatte als zum Tagesspeicher für lokal nicht anderweitig nutzbaren Solarstrom. Erstmalig erfolge die Bauteilaktivierung somit über Kabel statt Rohre, schreibt my-PV in der Pressemitteilung. Die Bauteil- beziehungsweise Betonkernaktivierung spielt bei vielen Sonnenhäusern eine wichtige Rolle, zum Beispiel beim Sonnenhaus 4.0, das ebenfalls einen Energy Globe erhalten hat. In der Regel dienten bisher aber Wasser oder Luft als Energieträger zum Erwärmen des Betonkerns. My-PV nutzt „zum allerersten Mal“ Elektroheizdrähte, die in das Fundament eingegossen wurden.

Das solarelektrische Firmengebäude hat laut my-PV negative Betriebskosten, wie das Unternehmen nach der ersten Heizperiode bilanzierte. „Als Betreiber bekommen wir sogar Geld zurück“, erklärt Gesellschafter Gerhard Rimpler. Mit der aktivierten Fundamentplatte steht ein riesiger Wärmespeicher zur Verfügung, der Leistungsspitzen ausgleiche kann. Die Solarenergie werde erst dort in Wärme umgewandelt, wo diese benötigt werde. Auch über das Winterhalbjahr gerechnet sei das Gebäude „bilanziell energieautark“. Mehr Informationen zur Energiebilanz des Gebäudes hat my-PV hier zusammengestellt.

Der Energy Globe Award wird seit 1999 jedes Jahr an herausragende, nachhaltige Projekte mit einem Fokus auf der Ressourcenschonung, der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien verliehen. Für den diesjährigen Award hatten sich 300 Umweltprojekte beworben. Die regionalen Siegerprojekte werden in den Bundesländern und bundesweit in Österreich in den fünf Award-Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, Jugend und einer Sonderkategorie ausgezeichnet

Der Hersteller my-PV GmbH aus Neuzeug wurde 2011 gegründet. Er ist auf die Warmwasserbereitung mit Photovoltaik spezialisiert und befasst sich seit 2018 auch mit dem Heizen mit Photovoltaik. Im August 2021 zog das Unternehmen in sein neues Firmengebäude, das eine Photovoltaik-Anlage zur Bauteilaktivierung nutzt. In Neuzeug entwickelt und produziert my-PV Geräte, um Solarstrom für Wärmeerzeugung zu nutzen. Derzeit sind 40 Mitarbeiter für my-PV im Einsatz.

25.10.2022 | Quelle: my-PV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH