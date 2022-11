Den Wechselrichter Piko CI von Kostal, der für Photovoltaik-Anlagen im Gewerbe konzipiert ist, kann man ab sofort mit den Optimierern der Tigo TS4 Modellreihe in einem System kombinieren.

Die zwischen PV-Modulen und den Kostal Wechselrichter zuschaltbaren kleinen Zusatzgeräte des Herstellers Tigo soll mehr aus der Gewerbe-Solaranlage herausholen. Bei schwierigen Auslegungen, die mit Leistungseinbußen durch wandernde Teilverschattungen sowie mit unterschiedlicher PV-Modulbelegung durch ungleiche PV-Modultypen und komplexe Ausrichtungsverhältnisse einhergehen, können die Tigo-Optimierer kompensieren. Mittels Kontrollfunktionen erhöhen sie darüber hinaus die Sicherheit in puncto Anlagenstörung und Wartungsservice. Dabei eignen sich die Optimierer als Retrofit-Lösung für Photovoltaik-Bestandsanlagen genauso wie für die Erstausrüstung und sollen laut Kostal höhere Solarerträge von bis zu 20 Prozent ermöglichen.

Im Betriebsgeschehen misst die Tigo TS4-Baureihe Stromstärke, Spannung und Temperatur des jeweiligen Solarmoduls. Gesammelt werden die Daten auf der Tigo-Plattform Cloud Connect. Der hier errechnete beste Betriebspunkt wird zum Optimizer übertragen, der dann Anpassungen vornimmt und damit die Leistungsausbeute optimiert.

Neben der Ertrags- und Anlagenflexibilität ist durch die Tigo-Modelle auch eine automatische und manuelle Notabschaltung auf PV-Modulebene gewährleistet. Dabei nutzt Tigo den sogenannten Rapid Shutdown bei Wechselstromnetzausfall und weist diesen in der Tigo-App aus. Dadurch will man Leistungsprobleme schnell erkennen und die Gründe dafür diagnostizieren. Zudem sorgen Warnmeldungen dafür, dass Störungen frühzeitig behoben werden können und damit die Systembetriebszeit weitest möglich aufrechterhalten wird.

Kostal Wechselrichter mit weiteren Sicherheitsmerkmalen

Neben den Tigo-Features bringt auch der Kostal Wechselrichter Piko CI Sicherheitsmerkmale wie einen AC/DC-Überspannungsschutz, ein IP65-Gehäuse und eine elektronische DC-Freischaltung mit. Dadurch soll sich auch der Brandschutz verbessern. Die Schnittstellen des Kostal Piko CI und die Modularität der Tigo-Komponenten bieten für Gewerbe-Solaranlagen je nach Auslegung, Größe und Ertrag viele Konfigurationsmöglichkeiten. Die Tigo-Optimierer sind ähnlich leicht zu installieren und einzurichten wie der Piko CI. So lassen sich auch große Verbundanlagen mit vielen zusätzlichen Komponenten schnell und komfortabel einrichten und leicht überwachen. Das Monitoring erfolgt hierbei digital und wird via Tablet, PC oder Smartphone gesteuert.

Für das so geschaffene System steht ein länderspezifisch angepasster Service und Support bereit, da die Piko CI-Tigo-Kombination nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit und darüber hinaus unterstützt wird. Die Leistung des Piko CI, je nach Auslegung in 30, 50 und 60 kW oder mehr, soll sich so mit Tigo zu einem optimierten Gesamtsystem verbinden.

4.11.2022 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH