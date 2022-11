Photovoltaik zum Laden und Waschen an der A5

Ein Lade- und Waschpark an der A5 bei Freiburg erhält eine PV-Anlage mit 600 kW Spitzenleistung. Der Solarstrom wird überwiegend durch die Autos verbraucht werden.

Die Photovoltaik kommt künftig zum Laden und Waschen von Kraftfahrzeugen an der A5 in Lahr zum Einsatz. Wie das Installationsunternehmen FokusEnergie aus Freiburg mitteilte, erhält der Tank- und Waschpark der Günther Energie & Service GmbH in Lahr ein erneuerbares Energiesystem. Dieses besteht aus einer PV-Anlage mit 600 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) sowie 23 E-Ladepunkten – davon 18 Schnellladepunkte. Einer der größten solar versorgten Ladeparks befindet sich in Hilden am Kreuz zwischen A46 und A3. Wie die Solarthemen berichteten, baut dessen Betreiber die PV-Anlage gerade auf 850 kW aus.

In Lahr sei nun die Installation der neuen und mehrere Tonnen schweren 2.000 kVA Trafostation abgeschlossen. Im nächsten Schritt folgt der Anschluss an das Mittelspannungsnetz und später dann die Verknüpfung mit PV-Anlage und E-Ladeinfrastruktur.

Die fertige Photovoltaikanlage wird aus etwa 1.500 Solarmodulen bestehen und pro Jahr rund 600.000 kWh Sonnenstrom produzieren. Der auf den Dächern des Waschparks, der Werkstatt, Bürogebäude und Tankstelle klimaneutral produzierte Strom wird zum größten Teil direkt im Tank- und Waschpark selbst verbraucht, zum Beispiel beim Laden von Elektrofahrzeugen und für den Betrieb der Waschstraßen.

Planung und Umsetzung erfolgt durch focusEnergie aus Freiburg. Das Unternehmen ist auf klimafreundliche und regenerative Energieerzeugungsanlagen in Kombination mit intelligenten Speicherlösungen und E-Mobilität spezialisiert.

8.11.2022 | Quelle: focusEnergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH